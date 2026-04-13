De París a Vitoria: Juan Carlos I pasa revisión médica antes de su agenda en Galicia

El rey emérito Juan Carlos I ha viajado a Vitoria-Gasteiz para someterse a una nueva revisión médica en la clínica del doctor Eduardo Anitua, en una visita que forma parte de su seguimiento sanitario habitual cada vez que regresa a España.

Llegó este pasado domingo por la tarde al aeropuerto de Foronda, procedente de París, y se desplazó directamente al centro médico, donde también ha sido atendido por el traumatólogo Mikel Sánchez, otro de sus especialistas de confianza.

Próxima parada: Galicia

La estancia en el País Vasco será breve, ya que, tras la revisión, tiene previsto desplazarse hasta Galicia para participar en una regata en la localidad de Sanxenxo, una de sus actividades habituales durante sus estancias en España.

En concreto, competirá en el Trofeo Xacobeo, los días 18 y 19 de abril, en el Real Club Náutico de Sanxenxo, donde suele alojarse en casa de su amigo Pedro Campos.

Mayor presencia pública

En plena etapa de desplazamientos y mayor presencia pública, Juan Carlos I ha intensificado sus apariciones en las últimas semanas. Además de su reciente visita a Vitoria, el pasado fin de semana estuvo en París, donde recibió un galardón en la Asamblea Nacional francesa por su libro Reconciliación, en el marco del Día del Libro Político.

Durante el acto, defendió su obra como un relato personal de su trayectoria: "Solo yo mismo podía escribir mi historia".

Actos recientes y regreso a Abu Dabi

Esta agenda se suma a otros actos recientes, como su presencia a principios de abril en Sevilla, donde asistió a la reaparición del torero Morante de la Puebla en la Maestranza, acompañado por la infanta Elena de Borbón.

Desde 2020, cuando fijó su residencia en Abu Dabi, Juan Carlos I mantiene visitas periódicas a España, principalmente por motivos médicos y deportivos. Su regreso a Emiratos Árabes Unidos está previsto para el próximo 20 de abril, en un contexto internacional marcado por la tensión en Oriente Próximo, donde, según su entorno, busca permanecer "como gesto de apoyo" a su país de acogida.

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