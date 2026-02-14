Muere un hombre al caerle encima el árbol que estaba talando en Pontevedra

Un hombre ha muerto en la mañana de este sábado tras caerle encima un árbol que talaba en una finca del municipio pontevedrés de Soutomaior. Tal y como ha detallado el CIAE 112 Galicia, el hombre utilizaba una grúa para dirigir la caída del árbol que cortaba, pero aún así este acabó cayéndole encima.

Fueron los servicios de Urxencias Sanitarias los que dieron el aviso sobre las 9:50 horas, y al punto también se desplazó la Guardia Civil, Protección Civil de la Mancomunidad Oitavén Tea, así como Protección Civil de Redondela.

Muere un hombre tras caerle un árbol encima durante una tormenta en León

El hombre de 65 años, que en un inicio resultó herido grave tras caerle un árbol encima, ha muerto. Este suceso ha tenido lugar el pasado mes de julio en la Calle Comandante Cortizo, en la zona de Eras de Renueva, junto al parque Santos Ovejero.

El hombre estaba paseando por la zona cuando, poco después de las 19:30 horas, una fuerte tormenta azotó la ciudad. A las 19:49, el Centro de Emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada alertando de que el hombre había resultado herido tras ser golpeado por un árbol caído.

De inmediato, se inmovilizaron una ambulancia de Sacyl con soporte vital básico, efectivos de la Policía Local y los Bomberos de León, que tuvieron que intervenir para retirar los árboles caídos en la vía.

El herido tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital de León en estado grave. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, su estado empeoró y finalmente, se confirmó su fallecimiento, según fuentes oficiales.

Muere una mujer en Torremolinos al caerle encima una palmera a causa del temporal 'Joseph'

Una mujer ha muerto después de que le cayese una palmera en la localidad malagueña de Torremolinos debido a las fuertes rachas de viento que se están registrado en la Costa del Sol debido a la borrasca Joseph.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas de personas que avisaban de lo que había ocurrido, y desde el organismo han avisado efectivos de la Policía Local y del Consorcio Provincial de Bomberos así como a sanitarios.

Estos han intentado reanimar a la víctima, pero solo han podido certificar su fallecimiento. Tal y como detalló el Ayuntamiento de Torremolinos, lamentan "profundamente informar del fallecimiento de una mujer, ocurrido a causa de la caída de una palmera provocada por las fuertes rachas de viento".

