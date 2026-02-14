Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre al caerle encima el árbol que estaba talando en Pontevedra

La víctima, de Redondela, utilizaba una grúa para dirigir la caída del tronco.

Imagen de un &aacute;rbol ca&iacute;do

Imagen de un árbol caído Pexels

Alba Gutiérrez
Un hombre ha muerto en la mañana de este sábado tras caerle encima un árbol que talaba en una finca del municipio pontevedrés de Soutomaior. Tal y como ha detallado el CIAE 112 Galicia, el hombre utilizaba una grúa para dirigir la caída del árbol que cortaba, pero aún así este acabó cayéndole encima.

Fueron los servicios de Urxencias Sanitarias los que dieron el aviso sobre las 9:50 horas, y al punto también se desplazó la Guardia Civil, Protección Civil de la Mancomunidad Oitavén Tea, así como Protección Civil de Redondela.

