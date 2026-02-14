Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 14 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Jornada marcada por el paso de la Borrasca Orianaque dejará hoy en aviso a buena parte de España, en una jornada marcada especialmente por el viento y el fuerte oleaje. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 12 comunidades autónomas estarán bajo aviso naranja, mientras que la Comunidad Valenciana alcanzará el nivel rojo, riesgo extremo en la provincia de Castellón debido a rachas que podrían llegar a los 140 kilómetros por hora.

Conferencia de Seguridad en Múnich

Este sábado se celebra la segunda jornada de la 62º Conferencia de Seguridad de Múnich que reúne a más de 60 jefes de Estado y Gobierno. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en la reunión interviniendo en una mesa redonda. Es la primera vez que el socialista asiste a la conferencia.

Sigue el conflicto Venezuela-EEUU

Donald Trump quiere visitar Venezuela aunque no pone fecha, de hacerlo sería el primer presidente estadounidense en pisar el país en los últimos 30 años. Todo esto mientras Estados Unidos ha vuelto a atacar una supuesta narcolancha en el Caribe, y han muerto tres personas.

Dos cómicos de Vigo salen a recoger firmas para que deje de llover: "Somos gallegos pero no tontos"

Entrevista a Arantxa Treus y Rafa Durán

Noticias de hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Imagen de un árbol caído

Muere un hombre al caerle encima el árbol que estaba talando en Pontevedra

Río Segura

Muere un hombre de 63 años tras caer al Río Segura en Murcia

Imagen de un Toro
Salamanca

Muere un hombre tras ser corneado por un toro en una capea nocturna en el Carnaval de Ciudad Rodrigo

Intervenidos en La Rioja un patinete y una bicicleta modificados para aumentar su velocidad hasta la de un ciclomotor
PATINETES MODIFICADOS

Intervenidos en La Rioja un patinete y una bicicleta modificados para aumentar su velocidad hasta la de un ciclomotor

Nace la actriz y cantante Najwa Nimri
Efemérides

Efemérides de hoy 14 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 14 de febrero? 

Consulta las efemérides de hoy 14 de febrero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Antena3 Noticias
Semillas

El olivo viaja a una cámara de conservación en el Polo Norte que podría salvar a la humanidad de morir de hambre ante catástrofes

El olivo será incluido en una gran reserva de semillas inspirada en la legendaria idea del Arca de Noé. Es un proyecto que busca conservar la diversidad alimentaria por si hubiese futuras crisis alimentarias.

Imagen del detenido, custodiado por los agentes

Salma, la joven que ha pasado dos años secuestrada por su novio: "De las palizas no ve por un ojo y ha perdido varios dientes"

Antena3 Noticias

El momento en el que el mar se 'traga' a un hombre que intentaba meterse en el agua en La Gomera

Las exmonjas de Belorado declaran por supuesto maltrato a otras religiosas mayores: "Las hemos tratado con mimo"

Sor Sión y sor Paloma, entre las exmonjas de Belorado acusadas de maltrato a otras religiosas mayores: "Las hemos querido a rabiar"

