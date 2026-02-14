Noticias de hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Jornada marcada por el paso de la Borrasca Orianaque dejará hoy en aviso a buena parte de España, en una jornada marcada especialmente por el viento y el fuerte oleaje. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 12 comunidades autónomas estarán bajo aviso naranja, mientras que la Comunidad Valenciana alcanzará el nivel rojo, riesgo extremo en la provincia de Castellón debido a rachas que podrían llegar a los 140 kilómetros por hora.

Conferencia de Seguridad en Múnich

Este sábado se celebra la segunda jornada de la 62º Conferencia de Seguridad de Múnich que reúne a más de 60 jefes de Estado y Gobierno. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en la reunión interviniendo en una mesa redonda. Es la primera vez que el socialista asiste a la conferencia.

Sigue el conflicto Venezuela-EEUU

Donald Trump quiere visitar Venezuela aunque no pone fecha, de hacerlo sería el primer presidente estadounidense en pisar el país en los últimos 30 años. Todo esto mientras Estados Unidos ha vuelto a atacar una supuesta narcolancha en el Caribe, y han muerto tres personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.