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Varios muertos y seis desaparecidos en el incendio del edificio OXY en Bruselas

Las autoridades competentes aún no han ofrecido la cifra de víctimas mortales por el incendio.

Edificio OXY Bruselas

Edificio OXY Bruselas Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

A primera hora de este martes se ha producido un incendio en un edificio de Bruselas. El incidente ha tenido lugar en la Torre OXY, en la plaza de Brouckèreplein, y ha dejado varios muertos y seis desaparecidos. El edificio se encontraba en obras y en el momento del incendio había unos 250 trabajadores de la construcción.

Según las autoridades belgas, el fuego se originó en el segundo piso del edificio, propagándose por el hueco del ascensor, bloqueando al menos dos ascensores. Los bomberos conseguido abrir una pequeña abertura en uno de ellos, donde han encontrado fallecidos, pero por el momento la cifra de víctimas no se ha hecho pública.

La autoridad del Trabajo, por medio de su portavoz Brecht Speybrouck, ha confirmado que se han encontrado "varias víctimas" mortales en uno de los ascensores: "Hemos encontrado varios cadáveres en los huecos de los ascensores. Es difícil calcular con exactitud cuántas personas están implicadas. Por el momento, seis personas siguen desaparecidas".

Dos trabajadores con quemaduras

Según el canal de noticias belga Vrt news, el portavoz ha declarado que "se trata de trabajadores que sabemos que estaban trabajando, pero con los que no hemos podido ponernos en contacto". La gran mayoría consiguieron evacuar el edifico, dos de ellos con quemaduras y han tenido que ser trasladado al hospital militar de Neder-over-Heembeek.

A petición del alcalde de la capital belga, Philippe Close, los trabajadores están siendo atendidos en el comedor personal de Brucity. En paralelo la Cruz Roja brinda apoyo psicosocial, mientras que, por otro lado, se ha activado un plan de intervención médica.

El portavoz de Bomberos de Bruselas, Walter Deriuw, ha aclarado al medio belga 'Bruzz' que "el fuego en el primer y segundo piso fue controlado rápidamente", explicando que "las llamas se extendieron al hueco del ascensor, provocando que el fuego alcanzara el nivel -2".

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.

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