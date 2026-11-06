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Condenan a una madre por enviar fotos de su hija desnuda a un falso Cristiano Ronaldo

La Audiencia Provincial de Salamanca impone dos años de prisión a una mujer que compartió imágenes de contenido sexual de su hija de 11 años con una cuenta de Instagram que confundió con la del futbolista.

Imagen de archivo de un teléfono móvil

Imagen de archivo de un teléfono móvil EFE

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión a una mujer por enviar fotografías y un vídeo de contenido sexual de su hija de 11 años a través de Instagram. La madre pensaba que estaba compartiendo las imágenes con el futbolista Cristiano Ronaldo, aunque detrás de aquella cuenta se encontraba una conocida de la menor.

Los hechos han terminado con una condena por un delito de corrupción de menores después de que la acusada reconociera lo ocurrido durante el juicio celebrado el pasado 28 de octubre.

Según recoge la sentencia, la mujer fotografió a su hija en varias ocasiones, algunas de ellas desnuda o mostrando sus genitales. También grabó un vídeo en el que la niña aparecía sin ropa interior. Posteriormente, envió todo el material desde su perfil de Instagram a una cuenta que creía que pertenecía al jugador portugués. Sin embargo, el destinatario no era Cristiano Ronaldo. El perfil había sido creado por una persona que conocía a la menor.

Dos años de prisión y una orden de alejamiento

Durante la vista oral, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa llegaron a un acuerdo de conformidad por el que la mujer admitió los hechos. El tribunal tuvo en cuenta que, cuando ocurrieron, la acusada padecía un síndrome ansioso-depresivo reactivo y tenía un diagnóstico de discapacidad intelectual límite que afectaba a sus capacidades.

Además de la pena de cárcel, la sentencia establece que la madre no podrá acercarse a menos de 250 metros de su hija ni comunicarse con ella durante un periodo de tres años, uno más que la condena de prisión. La mujer también deberá cumplir tres años de libertad vigilada y participar en programas de educación sexual.

Deberá indemnizar a su hija con 17.000 euros

La resolución judicial contempla otras medidas relacionadas con la protección de la menor. Entre ellas, la inhabilitación durante seis años para ejercer la patria potestad y la prohibición de desempeñar actividades profesionales que impliquen contacto habitual con menores.

A estas penas se suma una indemnización de 17.000 euros por los daños morales causados a la niña, que la condenada deberá abonar en concepto de responsabilidad civil. La sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca todavía no es firme. Por tanto, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

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