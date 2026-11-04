Mueren tres trabajadores atrapados en una fosa de purines en Navarra

Tres trabajadores han muerto este miércoles en un accidente laboral ocurrido en una granja porcina de Pitillas, en Navarra. Los fallecidos son tres hombres de 61, 37 y 33 años que han quedado atrapados en el interior de una fosa de purines, un depósito en el que se acumulan los excrementos y la orina del ganado.

El accidente se ha producido alrededor de las 12:15 horas en una explotación ganadera situada en el paraje de El Salobrar. Según han informado fuentes oficiales, la fosa tenía una atmósfera con poco oxígeno cuando los tres trabajadores han quedado atrapados en su interior. Las víctimas eran vecinos de Caparroso y, según las primeras informaciones, tendrían relación familiar.

Los servicios de emergencia no han podido salvarles la vida

Tras recibir el aviso, el Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra ha puesto en marcha un dispositivo de rescate. Hasta la granja se han desplazado bomberos del parque de Tafalla, efectivos del Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate y un equipo médico de Caparroso. También se han movilizado una ambulancia medicalizada, un helicóptero medicalizado, una psicóloga de emergencias y agentes de la Policía Foral.

Sin embargo, los equipos sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de los tres hombres, que han fallecido en el lugar del accidente.

Los cuerpos serán trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se les practicarán las autopsias. Mientras tanto, la Brigada de Atestados de la Policía Foral se encarga de instruir las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Otros accidentes mortales en fosas de purines

El accidente de Pitillas es el más grave registrado en España en instalaciones de estas características desde abril de 2003. Entonces, cuatro miembros de una misma familia fallecieron por inhalación de gases tóxicos en una explotación ganadera de Los Dolores, en Murcia.

Navarra también sufrió otro accidente de este tipo en diciembre de 2023. En aquella ocasión, un hombre de 74 años murió intoxicado mientras trabajaba en una fosa de purines de una granja de ovejas en Leitza. Un segundo trabajador tuvo que ser hospitalizado.