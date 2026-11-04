Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Navarra

Mueren tres trabajadores atrapados en una fosa de purines en Navarra

Las víctimas, tres hombres de 61, 37 y 33 años, han fallecido en una granja porcina de Pitillas. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar, pero no han podido salvarles la vida.

Cerdos

Cerdos Antena 3 Noticias

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Tres trabajadores han muerto este miércoles en un accidente laboral ocurrido en una granja porcina de Pitillas, en Navarra. Los fallecidos son tres hombres de 61, 37 y 33 años que han quedado atrapados en el interior de una fosa de purines, un depósito en el que se acumulan los excrementos y la orina del ganado.

El accidente se ha producido alrededor de las 12:15 horas en una explotación ganadera situada en el paraje de El Salobrar. Según han informado fuentes oficiales, la fosa tenía una atmósfera con poco oxígeno cuando los tres trabajadores han quedado atrapados en su interior. Las víctimas eran vecinos de Caparroso y, según las primeras informaciones, tendrían relación familiar.

Los servicios de emergencia no han podido salvarles la vida

Tras recibir el aviso, el Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra ha puesto en marcha un dispositivo de rescate. Hasta la granja se han desplazado bomberos del parque de Tafalla, efectivos del Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate y un equipo médico de Caparroso. También se han movilizado una ambulancia medicalizada, un helicóptero medicalizado, una psicóloga de emergencias y agentes de la Policía Foral.

Sin embargo, los equipos sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de los tres hombres, que han fallecido en el lugar del accidente.

Los cuerpos serán trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se les practicarán las autopsias. Mientras tanto, la Brigada de Atestados de la Policía Foral se encarga de instruir las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Otros accidentes mortales en fosas de purines

El accidente de Pitillas es el más grave registrado en España en instalaciones de estas características desde abril de 2003. Entonces, cuatro miembros de una misma familia fallecieron por inhalación de gases tóxicos en una explotación ganadera de Los Dolores, en Murcia.

Navarra también sufrió otro accidente de este tipo en diciembre de 2023. En aquella ocasión, un hombre de 74 años murió intoxicado mientras trabajaba en una fosa de purines de una granja de ovejas en Leitza. Un segundo trabajador tuvo que ser hospitalizado.

Noticias de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Publicidad

Sociedad

Imagen de Iñaki Barrón

El Colegio de Ingenieros de Caminos reclama 10.000 millones en 10 años para reparar la alta velocidad

Cerdos

Mueren tres trabajadores atrapados en una fosa de purines en Navarra

Manifestaciones en la Educación Pública en Madrid

Huelga en las seis universidades públicas de Madrid por la falta de financiación

Imagen de Samur-Protección Civil
Madrid

Un camión invade la acera y arrolla a cinco personas junto a Mercamadrid

Tratamientos estéticos ilegales en Barcelona
Cataluña

Detenido en Barcelona por causar graves lesiones a sus clientas tras realizar tratamientos estéticos sin titulación

Coche Guardia Civil.
Andalucía

Detenida una madre por vender a cuatro de sus hijos en Badajoz

Hay otros seis detenidos en el marco de una operación contra la compraventa de menores.

Coche Policía Nacional
ANDALUCÍA

Intervenidos 51 kilos de cocaína escondidos en el motor de refrigeración de un contenedor del puerto de Algeciras

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera descubrieron la droga tras detectar un funcionamiento anómalo del sistema de refrigeración.

La Guardia Civil investiga la muerte de un menor arrojado al mar desde una patera llegada a El Hierro

Continúa el repunte migratorio en Canarias con cerca de 1.000 migrantes en 24 horas

Coche Policía Nacional

Muere un joven de 22 años tras una agresión con un arma blanca en la calle en Zaragoza

Entrevista Manolo Domínguez

El maquinista jubilado Manolo Domínguez, tras la dimisión Óscar Puente: "Es oportunista, ha sido por la campaña electoral"

Publicidad