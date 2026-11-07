Efemérides de hoy 7 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 7 de noviembre?

El 7 de noviembre de 1996, la NASA lanza al espacio la nave no tripulada Global Surveyor, destinada a explorar la superficie de Marte en busca de vida. La sonda viaja a bordo de un cohete Delta II desde Cabo Cañaveral, en Florida, y pesa aproximadamente 1.030 kilos. Su objetivo es estudiar la composición del planeta rojo, analizar su atmósfera y elaborar mapas detallados de su relieve.

La nave llega a Marte el 12 de septiembre de 1997, tras recorrer cerca de 750 millones de kilómetros durante diez meses. Una vez allí, utiliza la fricción con las capas superiores de la atmósfera para reducir su velocidad y ajustar su órbita, una técnica conocida como aerofrenado. Desde unos 378 kilómetros de altura, obtiene imágenes de alta resolución y detecta indicios de agua líquida en el pasado del planeta. La misión termina diez años después, en noviembre de 2006.

Un 7 de noviembre, pero de 2022, comienzan las obras del proyecto Madrid Nuevo Norte. El proyecto contempla la construcción de unas 10.500 viviendas, de las que alrededor de 2.100 serán protegidas, y la creación de 400.000 metros cuadrados de zonas verdes. También incluye un nuevo centro de negocios y mejoras en las conexiones entre barrios. La iniciativa busca integrar los terrenos ferroviarios en la ciudad y reforzar el papel de Chamartín como nodo de transporte.

Los primeros trabajos se centran en la construcción de pilotes y pilares para cubrir parte de las vías ferroviarias de la estación de Chamartín y levantar sobre ellas un futuro parque. La actuación forma parte de una transformación urbanística que se extiende más de cinco kilómetros por el norte de Madrid.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 7 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 7 de noviembre?

1822.- El poeta Manuel José Quintana inaugura la Universidad de Madrid, denominada Universidad Central y después Universidad Complutense de Madrid.

1886.- La esclavitud es abolida en Cuba.

1921.- El partido Nacional Fascista italiano se funda en Roma a instancia de Benito Mussolini.

1929.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) abre sus puertas al público.

1978.- El político español Felipe González es nombrado vicepresidente de la Internacional Socialista.

1987.- El español Federico Mayor Zaragoza es elegido director general de la UNESCO.

1991.- La república de Azerbaiyán declara oficialmente su independencia de la Unión Soviética.

1998.- Aterriza el transbordador espacial Discovery, tras nueve días de histórica misión, en la que uno de los siete tripulantes es John Glenn, de 77 años, el hombre de más edad en viajar al espacio y Pedro Duque el primer astronauta español en realizar una misión espacial.

2001.- Sale el último número de Diario 16, uno de los periódicos españoles más simbólicos de la democracia.

2006.- José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, máximo dirigente de la organización terrorista ETA, es entregado por Francia a las autoridades españolas.

2020.- El demócrata Joe Biden se convierte en presidente electo de Estados Unidos y la senadora Kamala Harris en la primera mujer vicepresidenta en la historia del país.

2023.- El escritor español Luis Mateo Díez es galardonado con el premio Cervantes.

¿Quién nació el 7 de noviembre?

1867.- Marie Curie, química polaco-francesa, Premio Nobel de Física en 1903 y Premio Nobel de Química en 1911.

1879.- León Trotsky, líder soviético y dirigente de la revolución rusa.

1903.- José Tejada Martín, Pepe Marchena, cantaor de flamenco español.

1913.- Albert Camus, escritor francés.

1943.- Miguel Ángel Rellán, actor español.

1990.- David de Gea Quintana, futbolista español

¿Quién murió el 7 de noviembre?

1823.- Rafael del Riego, general español.

2000.- Ingrid Suecia, fue reina consorte de Dinamarca.

2001.- Delia Garcés, actriz argentina.

2013.- Amparo Rivelles Ladrón de Guevara, actriz española.

2016.- Leonard Cohen, cantautor y poeta canadiense.

2019.- Margarita Salas, investigadora y científica española

¿Qué se celebra el 7 de noviembre?

El 7 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Física Médica.

Horóscopo del 7 de noviembre

Los nacidos el 7 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre, se celebran san Ernesto y san Florencio.