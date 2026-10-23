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Detenido tras forcejear con la Policía por una disputa por un taxi en Santander

El hombre, de 35 años, acudió en ayuda de una amiga que se negaba a pagar una carrera y acabó lanzando sus pertenencias al suelo y forcejeando con los agentes.

Agente de la Policía Local de Santander

Agente de la Policía Local de Santander Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 35 años por un supuesto delito de resistencia grave a un agente de la autoridad después de protagonizar un altercado durante una intervención policial en la calle Menéndez Pelayo esta madrugada.

Los hechos comenzaron cuando unos agentes realizaban un control de tráfico fueron avisados por un taxista, que alertó de que una clienta se negaba a abonar el importe de la carrera. Hasta el lugar acudió un amigo de la mujer, que inció una fuerte discusión y obligó a solicitar la intervención de más efectivos policiales.

Una actitud "muy agresiva y desafiante"

Según ha informado la Policía Local, el hombre mantuvo una actitud "muy agresiva y desafiante" durante la actuación de los agentes. Los policías le comunicaron en varias ocasiones que iban a realizarle un cacheo superficial por motivos de seguridad, pero su reacción complicó la intervención.

El individuo comenzó a quitarse prendas de ropa y a arrojar al suelo los objetos que llevaba en los bolsillos, entre ellos su teléfono móvil. Ante esta conducta, los agentes tuvieron que emplear la contención física para poder registrarlo.

Durante el forcejeo, el hombre hizo "gran fuerza física al fin de evitarlo", según la información policial. La resistencia provocó que dos agentes y el propio implicado acabaran cayendo al suelo, tras lo que los policías procedieron a su detención.

El arrestado fue trasladado al hospital

Como consecuencia del incidente, el arrestado presentaba varias heridas en la boca, por lo que fue trasladado al servicio de urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para recibir atención médica.

Una vez atendido, fue conducido a dependencias policiales, donde ha quedado a disposición de la autoridad competente por el supuesto delito de resistencia grave a agente de la autoridad.

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