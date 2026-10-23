Los mossos detectan 34 grupos juveniles violentos en Cataluña y ponen en marcha un plan para erradicarlos y frenar su expansión

2 de julio de 2026. En el parque de la Pegaso del barrio de la Sagrera de Barcelona asesinan de un tiro a un joven de 15 años. Al parecer los hechos los vinculan a bandas latinas. Esto pone en alerta a los Mossos d’Esquadra sobre este fenómeno que apareció en los 2000 y que está resurgiendo.

De hecho, la policía catalana ha detectado la existencia de 34 grupos juveniles violentos y han identificado a unas mil personas vinculadas a ellos. Entre estos grupos se encuentran los Trinitarios, Barrio 18 y los 300, también Los Pegaso, ubicándose principalmente en Barcelona y su área metropolitana pero también en Girona, Lleida y Tarragona.

Entre las actividades delictivas figuran el tráfico de drogas y los robos con violencia.

Ahora los mossos ponen en marcha el 'Plan Proa' para eliminar los grupos violentos juveniles y prevenir la aparición de nuevos. "Tenemos 2 objetivos principales, erradicar los grupos que tenemos identificados que están haciendo tanto daño a la sociedad y en segundo término, imposibilitar que otros aparezcan en nuestra sociedad” explica Sílvia Catà, comisaria jefa de los Mossos d’Esquadra.

La estrategia policial del 'Plan Proa' pasa por analizar y profundizar en el conocimiento de un fenómeno complejo y difícil de determinar. “El trabajo será transversal, hay una parte de proactividad y saturación de espacios públicos. Eso lo haremos con las policías locales más afectadas por este fenómeno y después una parte de investigación para trabajar el fenómeno y erradicar estos comportamientos tan violentos de cara a terceras personas “añade la comisaria jefa.

Las bandas latinas en los 2000

Los agentes explican que las bandas latinas que surgieron en los 2000 (y que en 2010 detectan que pierden fuerza), tenían una marcada jerarquía, un sentimiento de pertenencia muy fuerte, una composición principalmente latinoamericana, una simbología muy arraigada y unas normas muy severas para entrar y salir de la pandilla.

Una nueva realidad más compleja

Ahora la radiografía de los grupos juveniles violentos es diferente y compleja. "Ahora hay una amalgama de nacionalidades, muchos de los integrantes han nacido en España y se identifican más con la marca que con la identidad, no hay una jerarquía tan establecida. Ahora hay armas blancas y también de fuego”, explica el comisario Ramon Chacón, de los Mossos d’Esquadra.

Sobre todo, los agentes aseguran que preocupa la violencia extrema de estas pandillas. "La violencia es identitaria e inherente, es su vehículo de pertenencia... se convierte en un modo de convivir y por eso un simple malentendido puede derivar en algo super violento", constata el intendente de Mossos d’Esquadra, Toni Rodríguez.

La comisaria jefa Catà añade: "Estos grupos violentos están formados por menores de edad y mayores de edad nos preocupa la violencia que conlleva participar y ser partícipes de este grupo utilizan armas blancas y violencia gratuita, muchas veces contra terceras personas. Lo que queremos es anular estos grupos y aumentar la percepción de seguridad, especialmente en entornos públicos, donde la gente quiera hacer vida normal".

El 'Plan Proa' se abordará desde una triple perspectiva: la investigación criminal, los servicios de información y las comisarías territoriales y se elaborará un triple censo: personas, grupos y espacios. Todo será coordinado desde 6 mesas territoriales que empezarán a reunirse el próximo mes de noviembre y una mesa central en el mes de diciembre.