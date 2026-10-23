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Tras el verano comienza la temporada alta de divorcios y rupturas de pareja en España

Pasar más tiempo juntos, infidelidades que se descubren en vacaciones o la conciliación son algunos de los principales motivos de estas separaciones, según remarcan algunos despachos de abogados.

Imagen de archivo de una pareja dándose la mano

Tras el verano comienza la temporada alta de divorcios y rupturas de pareja en España | Pixabay

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Emma Tomás
Publicado:

Con las vacaciones estivales pasamos más tiempo junto a nuestras parejas y, en algunas ocasiones, puede ser positivo pero, en cambio, hay relaciones en las que afloran los conflictos.

Aunque, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 disminuyeron los divorcios respecto al año anterior, se produjeron 83.683 casos de nulidad, separación y divorcio suponiendo así un descenso del 3,4%. Pero, es en este mes de septiembre cuando los abogados de familia reciben un gran volumen de trabajo respecto al resto del año. Expertos como la abogada de familia, Patricia Sanchis, remarca ese repunte en esta época del año "siempre después del verano y, también, después de Navidad, tenemos un incremento elevado de personas que quieren iniciar esos trámites de divorcio. Esto, en parte, se debe a esos días inhábiles de julio y agosto en el calendario judicial y, también, a esa convivencia de 24 horas durante las vacaciones".

En cuanto a la franja de edad, el INE destaca que el mayor número de divorcios se enmarca entre los 40 y 49 años, tanto en hombres como en mujeres.

Y entre las causas principales destaca la conciliación "cuidar a los niños, las tareas de casa... puede ser motivo de discusiones que puede terminar en ruptura", indica Patricia. Además, "se ve también ese egoísmo personal, por no implicarte con la familia y querer ir por libre durante las vacaciones", añade.

Una ruptura que llega "en una relación que ya estaba deteriorada y, cuando llegan esas vacaciones, se trata de una convivencia real, compartiendo 24 horas juntos durante el verano, y ahí es cuando florecen los conflictos. Durante el año existe esa distancia, pero con el estrés del trabajo y la rutina no se aprecia. Falta consenso, unidad, compromiso y se ve ahora", explica la abogada.

Además, durante el período vacacional, "se destapan, también, las infidelidades y, para ello, los móviles son clave son unos chivatos, porque ven a sus parejas más pendientes del teléfono, hacen llamadas en privado...", remarca Patricia.

Un proceso de ruptura que comienza ahora y concluye en divorcio en los meses de febrero y marzo.

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