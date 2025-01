Muere el guitarrista John Sykes a los 65 años tras una dura batalla contra el cáncer

John Sykes, uno de los guitarristas más influyentes del rock, ha fallecido a los 65 años tras una dura lucha contra el cáncer. La triste noticia ha sido confirmada esta noche a través de un comunicado en sus redes sociales y página web oficial: "Con gran pesar, compartimos que John Sykes ha fallecido después de una dura batalla contra el cáncer".

Un legado musical inigualable

Sykes comenzó su carrera musical en 1980 con The Tygers of Pan Tang, una banda clave de la "nueva ola del heavy metal británico". Años más tarde, se unió a Thin Lizzy en 1983, participando en su emblemático álbum Thunder and Lightning. Sin embargo, su mayor éxito llegó con Whitesnake, donde grabó el aclamado Slide It In y alcanzó la fama mundial. Durante la gira de 1985, Whitesnake se presentó ante 500.000 personas en el festival Rock in Rio. En 1987, decidió emprender su propio camino y formó Blue Murder, una banda que también dejó una importante huella en la escena del rock.

Con Blue Murder, Sykes no solo destacó por su guitarra eléctrica, sino también por su capacidad vocal, logrando un sonido único que fusionaba el rock y sonidos melódicos. Su disco debut fue muy bien recibido, y su legado continuó con el lanzamiento de Nothing But Trouble, un álbum que contó con la colaboración del bajista Marco Mendoza y el baterista Tommy O'Steen.

Los últimos años del guitarrista

En los últimos años, Sykes residía en Los Ángeles, donde estaba trabajando en nuevos materiales para un álbum titulado Sy-Ops. Durante sus últimos días de lucha contra el cáncer, se mantenía conectado con sus seguidores, y expresaba su "sincero amor y gratitud por sus fans que lo habían apoyado durante todos estos años."

El comunicado emitido por su familia y amigos recordó a John no solo como un gran músico, sino como una persona "atenta, amable y carismática cuya presencia iluminaba la habitación". Además, compartieron su tristeza y dolor ante la pérdida con un mensaje muy emotivo: "Aunque el impacto de su pérdida es profundo y el estado de ánimo sombrío, esperamos que la luz de su memoria apague la sombra de su ausencia."

Esta noticia ha emocionado a muchos de sus fans, que no han dudado en dejar sus condolencias y asegurar su legado a través de las redes sociales. Aunque su fallecimiento deja una gran tristeza, su memoria seguirá viva en las melodías que marcaron la historia del rock.

