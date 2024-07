Día Mundial del Rock: ¿por qué la fecha elegida es el 13 de julio?

El 13 de julio es una fecha señalada para todos los amantes del rock porque se celebra el Día Mundial del Rock, un día en el que se pone en valor a este género musical responsable de tantas banda inolvidables y de tantas canciones que todavía suenan en las listas de reproducción de todo el planeta.

El rock surgió en los años 50 en Estados Unidos a partir de géneros musicales como el blues, el rhythm and blues o el country, con influencias del jazz y de la música clásica. Sus instrumentos centrales son la guitarra eléctrica, la batería, el bajo y el órgano o el piano. Su compás de 4/4 hizo que este estilo tuviera un ritmo que cautivó a las nuevas generaciones de aquella época.

Aunque hubo otros artistas que iniciaron este género musical, Elvis Presley fue apodado como ‘El rey del rock’ y así fue recordado con el paso del tiempo tras su primera grabación de rock and roll, That’s All Right, en el año 1954.

Otros artistas que destacaron con este género musical fueron Chuck Berry, Little Richard, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis o Bill Halley. Luego, fueron surgiendo múltiples grupos que transformaron el rock original en subgéneros como el rock surfero, rock británico, el soul rock, el garage rock, el folk rock o el rock psicodélico.

Grupos más conocidos del mundo del rock

En el olimpo de las bandas de rock se encuentran grupos cuyas canciones han pasado de generación en generación como, por ejemplo, The Beatles, The Rolling Stones, Metallica, ACDC, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, The Who, Radiohead, Nirvana, U2 o Red Hot Chilli Peppers.

En España, destacaron bandas como Extremoduro, Héroes del Silencio, Radio Futura, Leño, Los Rodríguez, Siniestro Total, Obús, Los Suaves, Barón Rojo o El Último de la Fila.

¿Por qué se celebra el 13 de julio el Día Mundial del Rock?

El Día Mundial del Rock se celebra cada 13 de julio porque un día como hoy en 1985 se celebró un gran concierto llamado ‘Live Aid’, realizado de forma simultánea en Londres, Philadelphia, Sydney y Moscú.

La iniciativa tenía un fin benéfico con el objetivo de recaudar fondos para las poblaciones del llamado ‘cuerno de África’, que sufrieron un lustro de hambruna en el que murieron alrededor de un millón de personas, por lo que el músico y actor Bob Geldof fundó la organización ‘Band Aid Trust’, lo que derivó en el ‘Live Aid’. Un concierto que consiguió recaudar 100 millones de dólares en el que participaron bandas como Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton o Phil Collins.

