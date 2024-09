El guitarrista de Queen, Brian May, se recupera de un derrame cerebral

Brian May, el guitarrista de la banda británica de rock Queen, sorprendió a sus seguidores al contar que recientemente sufrió un leve derrame cerebral. El músico, de 77 años, compartió la noticia a través de un video en su cuenta de Instagram, donde detalló su experiencia y tranquilizó a sus fans sobre su estado actual.

El derrame ocurrió hace aproximadamente una semana, dejando a May temporalmente sin control sobre su brazo izquierdo. "De repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo", explicó el guitarrista, describiendo la situación como "un poco aterradora".

También aprovechó la oportunidad para agradecer al personal médico por su rapidez y profesionalismo cuando lo atendieron. Elogió la "fantástica atención" que recibió en el Hospital Frimley Park, ubicado en el condado de Surrey, a las afueras de Londres.

Los médicos le recomendaron evitar actividades que pudieran elevar demasiado su frecuencia cardiaca, incluyendo conducir. "Solo hago lo que me dicen, que es básicamente nada", comentó el músico.

Ataque cardíaco

No es el primer desafío de salud que enfrenta el guitarrista. En 2019, May sufrió un ataque cardíaco que reveló la congestión de sus tres arterias, lo que requirió una cirugía para la colocación de stents (endoprótesis vascular).

Aprovechando su alcance en redes con más de 3 millones de seguidores, advirtió sobre la conciencia de la salud: "Quiero que todos estén atentos a los síntomas que pueden ser indicativos de un derrame cerebral. Mi historia es un recordatorio de que no debemos subestimar nuestra salud".

Continuará su carrera musical

A pesar del contratiempo, su decisión de continuar con su carrera musical no ha cambiado. Su habilidad para tocar la guitarra parece no haberse visto afectada por el incidente.

El guitarrista conocido por éxitos como "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust" o "We Will Rock You", pidió a sus seguidores que no sintieran lástima por él, antes de la avalancha de mensajes de apoyo en sus redes sociales.

Además de su carrera musical, Brian May, es reconocido por su título de 'caballero' (sir), sus contribuciones a la astrofísica y su defensa de los derechos de los animales. Junto con Roger Taylor, continúa el legado de Queen, ahora con Adam Lambert como vocalista, manteniendo viva la música de la banda de rock tras el fallecimiento de Freddie Mercury en 1991.

