La OPA de BBVA a Sabadell fracasa al conseguir solo un 25,33% de aceptación de los accionistas

La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell fracasa al ser aceptada solo por el25,33% de las acciones (1.272.671.801 de acciones), cuando necesitaba alcanzar el 50% del capital social, ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado.

"La oferta pública ha tenido resultado negativo al no haber sido alcanzado el límite mínimo fijado por el oferente para la validez de la misma y, atendiendo a lo previsto en el folleto de la oferta, al no poder renunciar a este mínimo en la medida en que el número de acciones de Banco de Sabadell, S.A. que han aceptado la oferta supone un porcentaje inferior al 30% de sus derechos de voto, excluyendo la autocartera. Por lo que, según lo previsto en el artículo 33.3 del referido Real Decreto, la oferta queda sin efecto", reza la nota.

¿Qué ocurre con los accionistas que sí aceptaron? El comunicado informa que las aceptaciones presentadas quedarán "ineficaces con efectos inmediatos" y que correrá a cargo del oferente los gastos ocasionados por la aceptación.

"Una vez publicado el desistimiento de la oferta o la causa que la deje sin efecto, quedarán ineficaces las aceptaciones que se hubieren presentado, corriendo a cargo del oferente los gastos ocasionados por la aceptación", dicta el artículo 33.5 del Real Decreto sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la OPA de BBVA a Sabadell y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la OPA de BBVA a Sabadell en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.