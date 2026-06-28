Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Siniestro

Muere un conductor en extrañas circunstancias tras bajar de su vehículo en Cantabria

El fallecido abandonó su vehículo en la autovía del cantábrico, a la altura del tramo entre Cabezón de la Sal y San Vicente de la Barquera. No ha trascendido aún su identidad ni las circunstancias del accidente.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico EuropaPress

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Un hombre ha fallecido este domingo por la mañana en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura del tramo que une Cabezón de la Sal y San Vicente de la Barquera, después de abandonar el vehículo en circunstancias que todavía se investigan.

El aviso al Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria se recibió a las 11:25 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, agentes de la Guardia civil de Tráfico y personal del Centro de Gestión del Tráfico.

El conductor salió del vehículo

Según las primeras informaciones, el conductor salió de su vehículo cuando circulaba en sentido Asturias y quedó en la calzada. A la llegada de los servicios sanitarios, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer qué ocurrió y determinar el motivo por el cual la víctima abandonó el automóvil en plena autovía.

La circulación fue interrumpida

Como consecuencia del siniestro, la circulación en sentido Asturias tuvo que ser interrumpida temporalmente y el tráfico fue desviado por la carretera nacional, lo que provocó retenciones durante varias horas mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

Por el momento no ha trascendido la identidad del fallecido ni más detalles sobre las circunstancias del accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Dos conductores mueren en un accidente provocado por un vehículo que escapaba de los Mossos

Dos conductores mueren en un accidente provocado por un vehículo que escapaba de los Mossos

Publicidad

Sociedad

Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Detenida una enfermera acusada de envenenar a su pareja en Manresa

Rosa Ana Morán, Fiscal jefe antidroga de la Audiencia Nacional: "Estamos vanalizando el cannabis y perdiendo una generación"

Rosa Ana Morán, Fiscal jefe antidroga de la Audiencia Nacional: "Estamos banalizando el cannabis y perdiendo una generación"

Jabalíes

Un coche termina calcinado tras chocar contra un jabalí en Ribadeo, Lugo

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico
Siniestro

Muere un conductor en extrañas circunstancias tras bajar de su vehículo en Cantabria

Imagen de archivo de una piscina
Ahogamiento

Muere ahogada una niña de cuatro años en una piscina particular en la localidad de Antas, Almería

Un muerto y cuatro heridos atropellados por un camión de recogida de residuos en Pamplona
PAMPLONA

Un muerto y cuatro heridos atropellados por un camión de recogida de residuos en Pamplona

El accidente ha tenido lugar en la cuesta que baja desde la catedral cuando por causas que está investigando la Policía Municipal un camión ha arrollado a unas personas que se encontraban allí.

Atresmedia lanza su nueva campaña 'Contenido familiar' con motivo del mes del Orgullo
Orgullo

Atresmedia lanza su nueva campaña 'Contenido familiar' con motivo del mes del Orgullo

Con ella, Atresmedia refuerza su compromiso con la diversidad, la inclusión y la representación de todas las realidades sociales en sus contenidos.

Ola de calor en España

Así son las pulseras para prevenir golpes de calor

Se queda en shock al encontrarse la terraza del bar invadida por una plaga de polillas del boj en Navarra

Se queda en shock al encontrarse la terraza del bar invadida por una plaga de polillas del boj en Navarra

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 28 de junio de 2026

Publicidad