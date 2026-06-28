Muere un conductor en extrañas circunstancias tras bajar de su vehículo en Cantabria

Un hombre ha fallecido este domingo por la mañana en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura del tramo que une Cabezón de la Sal y San Vicente de la Barquera, después de abandonar el vehículo en circunstancias que todavía se investigan.

El aviso al Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria se recibió a las 11:25 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, agentes de la Guardia civil de Tráfico y personal del Centro de Gestión del Tráfico.

El conductor salió del vehículo

Según las primeras informaciones, el conductor salió de su vehículo cuando circulaba en sentido Asturias y quedó en la calzada. A la llegada de los servicios sanitarios, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer qué ocurrió y determinar el motivo por el cual la víctima abandonó el automóvil en plena autovía.

La circulación fue interrumpida

Como consecuencia del siniestro, la circulación en sentido Asturias tuvo que ser interrumpida temporalmente y el tráfico fue desviado por la carretera nacional, lo que provocó retenciones durante varias horas mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

Por el momento no ha trascendido la identidad del fallecido ni más detalles sobre las circunstancias del accidente.

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