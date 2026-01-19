Mueren trece alumnos en un accidente de tráfico tras el choque de un minibús con un camión

Trece alumnos han perdido la vida y otros cinco han resultado heridos tras el choque del minibús en el que iban con un camión en el sur de Johannesburgo, según detallan las autoridades y refleja EFE. El bus escolar transportaba a los estudiantes en la zona de Vanderbijlpark de la capital sudafricana.

Según recogen medios locales, el accidente tuvo lugar cerca de las siete de la mañana. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado el primer ministro de Gauteng (región a la que pertenece Johanessburgo) así como el ministro de Educación, Matome Chiloane.

El comunicado del Departamento de Educación de Gauteng, detalla que se confirmaron 12 muertes de estudiantes, sin embargo, otro estudiante ha muerto "a causa de las heridas sufridas" elevando esta cifra a 13.

"El Departamento de Educación de Gauteng expresa sus más profundas condolencias a las familias, estudiantes y comunidades escolares afectadas en este momento extremadamente difícil" detalla el comunicado. Según recoge el medio Sowetan, el minibús quedó destrozado e irreconocible.

El minibús trató de adelantar a dos vehículos, según la policía

Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo en sus declaraciones este lunes: "Nuestros niños son el bien más preciado de la nación y debemos hacer todo lo posible, desde el cumplimiento de las normas de tránsito hasta la calidad de los proveedores de servicios designados para el transporte de los estudiantes, para protegerlos".

De momento, la policía ha iniciado una investigación para determinar la causa del accidente, tal y como detalla el medio Times Live.

Asimismo, la portavoz de la policía, Mavela Masondo, detalló en una información preliminar que el minibús intentaba adelantar a dos vehículoscuando chocó con un camión, según informa el medio Mail&Guardian.

Las muertes por tráfico, un problema en Sudáfrica

Este siniestro ocurrió después de que la ministra de transportes, Barbara Creecy, presentara la semana pasada el número de muertos en accidentes de tráfico en Sudáfrica, catalogándolo de "vergüenza nacional", según informa EFE. Los datos de la titular de transporte reflejan que en diciembre fallecieron 1.427 personas en las carreteras sudafricanas, un 5 % por menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

