Un informe alerta: hay más de 3100 kilómetros en los que se podría tener un accidente de tráfico grave o incluso mortal

Un total de 3.122 kilómetros de la red de carreteras del Estado presentan un riesgo elevado o muy elevado de accidente grave o mortal. La cifra equivale al 11,8% del conjunto analizado, según la 22ª edición del estudio iRAP, que evalúa el mapa de riesgo en el trienio 2022-2024.

El informe, elaborado a partir del análisis de 26.470 kilómetros distribuidos en 3.595 tramos, que concentran el 53,4% del tráfico nacional, revela que durante el periodo examinado se produjeron 3.873 accidentes con víctimas mortales o heridos graves. El balance: 1.341 fallecidos y 3.566 heridos graves.

La peligrosidad global de las vías de titularidad estatal ha aumentado un 0,8% respecto al estudio anterior. Además, los tramos con riesgo "muy elevado" han pasado de 82 a 95, lo que supone un incremento del 15,9% en los puntos más críticos.

Repunte en vías de alta capacidad

Uno de los datos más relevantes es que, por primera vez en quince años, el índice de riesgo en autovías y autopistas ha crecido respecto al periodo anterior. Tras la caída de movilidad durante la pandemia, la accidentalidad grave ha aumentado a un ritmo superior al del tráfico. El índice de riesgo en estas vías de alta capacidad se sitúa ahora en 6,4.

Pese a este repunte, las carreteras convencionales continúan concentrando la mayor peligrosidad. Su índice de riesgo es casi cuatro veces superior al de las autovías y autopistas. De hecho, los diez tramos con mayor probabilidad de accidente grave o mortal pertenecen a carreteras convencionales de calzada única y un carril por sentido.

El tramo con mayor riesgo se localiza en la N-340, en Tarragona. Además, solo 15 carreteras convencionales acumulan el 51% de todos los kilómetros con riesgo elevado o muy elevado del país.

Desigualdad territorial

El riesgo no se distribuye de forma homogénea. Aragón es la comunidad con mayor proporción de kilómetros peligrosos, con un 21% de su red estatal en niveles alto o muy alto. Le siguen La Rioja (18%) y Castilla y León (16%).

En términos absolutos, Castilla y León es la comunidad con más kilómetros de riesgo acumulado: 895. A nivel provincial, León (27%), Huesca (26%) y Palencia (25%) superan ampliamente la media nacional.

En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid registra la menor proporción de tramos peligrosos, con solo un 2% de su red estatal en categoría roja o negra.

Objetivo 2030 en riesgo

El informe advierte de la dificultad para cumplir el objetivo de reducir en un 50% las muertes en carretera para 2030. Aunque en el último año se han observado descensos en autopistas y carreteras convencionales, el aumento de la mortalidad en autovías ha provocado un incremento global del 0,2% en el número de fallecidos respecto a 2023.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.