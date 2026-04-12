Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

SUCESOS

Detenidos por circular por una autovía en sentido contrario en patinete y tirar piedras a coches

Dos personas han sido detenidas este domingo en la autovía A-2, en Lleida, tras circular en patinete en dirección contraria, bajo los efectos del alcohol y las drogas, y lanzar piedras contra varios vehículos.

Detenidos por circular por la A-2 en patinete y sentido contrario y tirar piedras a coches

Detenidos por circular por la A-2 en patinete y sentido contrario y tirar piedras a cochesMossos d'Esquadra

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a dos personas que circulaban en patinete, ebrias, drogadas y en dirección contraria por la autovía A-2 a la altura de Corbins (Lleida), lanzando piedras a los automóviles.

Según ha informado el cuerpo policial catalán, sobre las 7 de la mañana la policía ha recibido llamadas de varios conductores que alertaban de la presencia en la autovía de dos personas en patinete, circulando en sentido contrario y lanzando piedras a los automóviles.

Una patrulla de los Mossos los ha localizado a la altura del kilómetro 245 de la autovía, pero han intentado huir, atravesando la mediana de la vía. Tras un forcejeo, los agentes han logrado detenerles, y han sido acusados de atentado contra la autoridad, un delito contra la seguridad del tráfico y otro por un riesgo grave para la circulación. Los detenidos han dado positivo tanto en los controles de drogas como de alcohol.

Las principales normas de los patinetes eléctricos en España

Aunque cada normativa municipal regula en concreto en cada localidad algunos aspectos como el uso del casco o la edad mínima para utilizar los patinetes, la Dirección General de Tráfico sí tiene establecido un marco común para toda España que incluye estos aspectos.

  • Velocidad máxima:25km/h, aunque algunos ayuntamientos como el de Sevilla lo limitan todavía más, hasta los 15km/h.
  • Casco: depende de cada ayuntamiento, en Madrid no es obligatorio, en Valencia, Sevilla o Barcelona sí.
  • Ocupantes: Solo una persona por patinete, dos personas encima del patinete está prohibido.
  • Circulación: No pueden circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.
  • Auriculares: Tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Preocupación entre los vecinos de Cantillana tras el aumento de robos y agresiones en la última semana

Preocupación entre los vecinos de Cantillana tras el aumento de robos y agresiones en la última semana

Publicidad

Sociedad

Detenidos por circular por la A-2 en patinete y sentido contrario y tirar piedras a coches

Detenidos por circular por una autovía en sentido contrario en patinete y tirar piedras a coches

imagen archivo gasolinera

Quedamos en la gasolinera: "Se han convertido en un centro social, algunas son el único bar en kilómetros"

El cactus milenario de la Expo’92 pide ayuda: 1.500 años en peligro en Sevilla

Un cactus de 1.500 años pide ayuda: fue un regalo de México a la Expo del 92

Evacuan al hospital a dos de los cuatro heridos en un tiroteo en Algeciras
Cádiz

Un tiroteo deja a cuatro heridos en Algeciras

Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza
Guipúzcoa

Dos detenidos por tráfico ilegal de personas en Guipúzcoa

Detenidas cuatro personas acusadas de robar joyas por valor de medio millón de euros
ROBO DE JOYAS

Detenidas cuatro personas acusadas de robar joyas por valor de medio millón de euros

Dos de las detenidas robaban con la misma habilidad que un mago. Se llevaban las mantas de joyas como expertas trileras.

Detenido en La Rioja un agresor sexual buscado por las autoridades alemanas por seis delitos contra la nieta de su pareja
OPERACIÓN GUARDIA CIVIL

Detenido en La Rioja un agresor sexual buscado por las autoridades alemanas por seis delitos contra la nieta de su pareja

Fue localizado oculto en una caseta de campo aislada en una zona rural de La Rioja. Se le han incautado dos móviles y 33 DVD que serán analizados por la policía alemana por si pudiera incluir material pedófilo.

Efemérides de hoy 12 de abril de 2026: Reinauguración de la estación de Atocha

Efemérides de hoy 12 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 12 de abril?

Dos personas mayores

'Ciudades geriátrico', los barrios que envejecen sin relevo generacional: "Está igual que en 1973"

Okupas en el centro de Valencia atemorizan a los vecinos

Okupas en el centro de Valencia atemorizan a los vecinos

Publicidad