Detenidos por circular por una autovía en sentido contrario en patinete y tirar piedras a coches

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a dos personas que circulaban en patinete, ebrias, drogadas y en dirección contraria por la autovía A-2 a la altura de Corbins (Lleida), lanzando piedras a los automóviles.

Según ha informado el cuerpo policial catalán, sobre las 7 de la mañana la policía ha recibido llamadas de varios conductores que alertaban de la presencia en la autovía de dos personas en patinete, circulando en sentido contrario y lanzando piedras a los automóviles.

Una patrulla de los Mossos los ha localizado a la altura del kilómetro 245 de la autovía, pero han intentado huir, atravesando la mediana de la vía. Tras un forcejeo, los agentes han logrado detenerles, y han sido acusados de atentado contra la autoridad, un delito contra la seguridad del tráfico y otro por un riesgo grave para la circulación. Los detenidos han dado positivo tanto en los controles de drogas como de alcohol.

Las principales normas de los patinetes eléctricos en España

Aunque cada normativa municipal regula en concreto en cada localidad algunos aspectos como el uso del casco o la edad mínima para utilizar los patinetes, la Dirección General de Tráfico sí tiene establecido un marco común para toda España que incluye estos aspectos.

Velocidad máxima: 25km/h , aunque algunos ayuntamientos como el de Sevilla lo limitan todavía más, hasta los 15km/h.

, aunque algunos ayuntamientos como el de lo limitan todavía más, Casco: depende de cada ayuntamiento, en Madrid no es obligatorio, en Valencia, Sevilla o Barcelona sí.

depende de cada ayuntamiento, en no es obligatorio, en sí. Ocupantes: Solo una persona por patinete , dos personas encima del patinete está prohibido.

Solo , dos personas encima del patinete está prohibido. Circulación: No pueden circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos .

No pueden circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en . Auriculares: Tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.

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