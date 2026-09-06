Muere atropellado un cachorro de lince ibérico en una carretera de Ciudad Real

Un cachorro de lince ibérico ha muerto este domingo, tras ser atropellado en la carretera CM-4115, una vía que une las localidades de Caracuel, Villamayor de Calatrava y Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real.

El animal ha sido encontrado por un grupo de ciclistas que circulaba por la zona, considerada un área de dispersión de esta especie y donde su presencia se viene detectando desde hace varios años. Los testigos han alertado al servicio de emergencias 112, que ha movilizado a una patrulla del Seprona para hacerse cargo del ejemplar. Posteriormente, el cuerpo del cachorro ha sido trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Chaparrillo.

En este mismo tramo, otros tres linces muertos

Este atropello no sería un caso aislado. Según han señalado los testigos, en los últimos años se han encontrado en este mismo tramo de carretera otros tres linces ibéricos muertos después de ser atropellados. Ante la presencia de estos animales, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha colocado señalización para advertir a los conductores y pedirles que extremen la precaución.

La carretera se encuentra en las proximidades de la microrreserva de la laguna de Caracuel, integrada en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) "Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava", perteneciente a la Red Natura 2000.

La muerte del cachorro vuelve a poner de relieve los riesgos a los que se enfrenta el lince ibérico durante sus desplazamientos, especialmente en zonas donde sus poblaciones se están expandiendo.

Castilla-La Mancha es actualmente la comunidad autónoma española con más ejemplares de esta especie. El censo oficial de 2025 registró 1.051 linces en la región, frente a los 942 contabilizados un año antes. Esta cifra representa el 46,3 % de los 2.269 ejemplares censados en España.

De los ejemplares registrados en Castilla-La Mancha, 595 eran adultos o subadultos y 456 correspondían a cachorros nacidos durante 2025. La región alcanzó además una media de 2,1 cachorros por hembra territorial, la mayor tasa de reproducción entre las comunidades españolas con poblaciones reproductoras de lince ibérico.

Otras noticias similares

En octubre del año pasado el fotógrafo Ángel Hidalgo conseguía fotografiar a un lince ibérico de pelaje blanco, se trata de un ejemplar único, ya que nunca antes se había podido capturar la imagen de un lince ibérico de ese color.

El encuentro entre el fotógrafo y el animal tuvo lugar el 22 de octubre del pasado año, en una zona de la provincia de Jaén, cuya ubicación se desconoce con la intención de proteger al animal. Lo que sí se ha podido saber es que no tiene nombre todavía, y que nació en libertad.

El animal presenta una coloración clara del pelaje, pero no completamente blanca ni con ojos rojos, como ocurre en los casos de albinismo. Se trata de un ejemplar leucístico, el primero documentado en España, y posiblemente en todo el mundo, y que esta especia es endémica de la Península Ibérica.