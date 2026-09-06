Dos detenidos por un violento atraco a punta de pistola en un establecimiento de Sevilla

Dos personas han sido detenidas por la Guardia Civil en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca como presuntas autoras de un robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento de alimentación.

Los hechos se remontan al pasado 26 de agosto, cuando un total de tres hombres llegaron en ciclomotor a las inmediaciones del establecimiento con pasamontañas, capuchas y bragas. Durante el robo, uno de los atracadores supuestamente encañonó al dueño de la tienda, mientras uno de sus acompañantes accedía al interior del bazar para apoderarse de la recaudación del dinero.

Las víctimas, según han detallado esos mismos, lejos de amedrentarse, opusieron resistencia, lo que les causo lesiones durante un forcejeo con los atracadores. Ambas personas lesionadas fueron atendidos por los servicios médicos.

Todas las imágenes fueron captadas por las cámaras del establecimiento y posteriormente difundidas, lo que originó una gran intranquilidad en los vecinos de la zona.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició una investigación para identificar y localizar a los responsables. La Benemérita señaló que el análisis exhaustivo de las imágenes de las cámaras de seguridad, junto con la recopilación de diferentes indicios obtenidos durante la investigación, permitió identificar plenamente a uno de los presuntos autores, concretamente al individuo que habría accedido a la zona de la caja registradora.

Una vez establecida la identidad de esta persona, los agentes desplegaron un dispositivo para detenerlos. De forma paralela, los agentes relacionaron que el detenido estaba implicado con otros tres presuntos delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos durante el mes de agosto.

Para la comisión de estos hechos, habría utilizado un vehículo previamente sustraído en el municipio de Gelves, Sevilla. Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil identificó al segundo implicado en el atraco por lo que se procedió a su detención.

Este segundo detenido sería, presuntamente, la persona que empuñaba la supuesta arma de fuego durante el atraco. Asimismo, la Guardia Civil ha apuntado que se le atribuye su presunta participación en dos robos de vehículos cometidos en Los Palacios en los días previos al asalto.

Al primer detenido se le atribuye, presuntamente, un delito de robo con violencia e intimidación, un delito de robo de uso de vehículo y tres delitos de robo con fuerza.

Al segundo detenido se le atribuye, presuntamente, un delito de robo con violencia e intimidación y dos delitos de robo de uso de vehículo.

La operación ha sido llevada a cabo por el área de investigación de la Guardia Civil en Los Palacios y Utrera. La investigación continúa abierta para localizar al tercer implicado.