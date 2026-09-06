Apuñala a sus compañeros de piso y a sí mismo antes de lanzarse desde un cuarto piso en Barcelona

Un hombre se encuentra en estado crítico tras lanzarse por el balcón de un cuarto piso de su vivienda en Barcelona. El individuo se ha tirado al vacío tras haberse autolesionado con un arma blanca y haber apuñalado también a tres personas más.

El suceso ha tenido lugar en un edificio del centro de la ciudad condal de la calle Gran Vía, en el número 162 dentro del distrito de Sants-Montjuic.

En la vivienda de la cuarta planta del inmueble implicado conviven tres hombres, uno de los cuales se encontraba esta mañana en una habitación con su novia. Por causas que de momento se desconocen, otro de los hombres que viven en el piso se ha dirigido a la habitación y ha herido con arma blanca a otro, que se encuentra en estado grave, así como a la novia de este, herida leve. El alboroto del incidente ha llevado al tercer ocupante de la vivienda a dirigirse a la habitación, donde también ha sido herido leve por su compañero de piso. El agresor, posteriormente, se ha autolesionado y, posteriormente, se ha lanzado al vacío desde el balcón de la vivienda. Los Mossos d'Esquadra investigan ahora las causas de este suceso, en el que no se descarta ninguna hipótesis.

Casos similares

El pasado julio, murió tras ser víctima de un apuñalamiento en Barcelona, un suceso que ya investigaron los Mossos d'Esquadra para esclarecer lo ocurrido.

La policía catalana recibió el aviso esa misma noche, después de que la Guardia Urbana de Barcelona alertó de la presencia de una persona gravemente herida en Sant Adrià.

Hasta el lugar se desplazaron varios agentes, que intentaron mantener con vida a la víctima hasta la llegada de los servicios de emergencias. Sin embargo, el hombre acabó falleciendo a consecuencia de las heridas sufridas por arma blanca.

Los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo de la investigación para determinar las circunstancias del apuñalamiento e identificar al autor o autores del crimen.

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