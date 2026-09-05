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ASTA DE TORO

Tragedia en Albacete: Muere una mujer de 64 años herida por asta de toro en Ayna

Tras lo sucedido, el alcalde de la localidad albaceteña, Juan Ángel Martínez, ha suspendido los actos festivos de este sábado.

Imagen de archivo UVI Móvil SESCAM

Imagen de archivo UVI Móvil SESCAM Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Este sábado por la mañana, una mujer de 64 años procedente de Cataluña, ha perdido a vida en la localidad albaceteña de Ayna, tras sufrir heridas por asta de toro.

La víctima se encontraba en el encierro de toros del municipio, cuando ha llegado la manada y ella se encontraba fuera de la barrera, con una actitud tranquila y una mochila a sus espaldas.

Los allí presentes han alertado a la mujer para que se pusiera a salvo, y ella ha decidido ir corriendo en dierección contraria a la de los toros, cuando de repente uno de ellos la ha embestido contra un muro de hormigón, causándole graves heridas por asta de toro.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero medicalizado para atender el incidente y efectivos de la Guardia Civil. Pese a los intentos y una primera intervención de urgencia, no han podido hacer nada por salvarle la vida, y ha fallecido cuando estaba siendo trasladada al helipuerto.

Los hechos han tenido lugar a las 10:55 horas de la mañana de este sábado, y en ese mismo encierro, un hombre de 60 años, también ha resultado herido en un brazo cuando se encontraba en un punto diferente del recorrido.

Tras lo sucedido, el alcalde de Ayna, Juan Ángel Martínez, ha lamentado la muerte de la mujer, que según ha comunicado, estaba en el municipio que celebraba las fiestas acompañada de sus familiares, y ha suspendido "los actos festivos de este sábado" tras lo ocurrido.

Muere el ganadero Santiago Barrero San Román tras ser corneado

Hace tan solo cinco meses tenía lugar una noticia muy parecida, pero esta vez en las Fiestas de San Marcos en Beas de Segura, donde el joven ganadero Santiago Barrero San Román, de 33 años, perdía la vida tras ser corneado por un toro durante el tradicional desencajonamiento de los conocidos "toros ensogaos".

Según informaba la Policía Local, el suceso se produjo cuando el joven intentaba acceder a la barrera de protección del recorrido del festejo, cuando el animal lo embistió violentamente, propinándole varias cornadas de gravedad, y con trayectorias que afectaron a zonas abdominales, inguinales y torácicas.

El joven fue trasladado inmediatamente a la enfermería, donde el equipo médico intentó estabilizarlo. Pese a los esfuerzos, el ganadero fallecía durante su traslado a un centro hospitalario.

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