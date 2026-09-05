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Quince parejas de Granada, sin iglesia a pocas semanas del 'sí, quiero'

Los seísmos han provocado grietas en varios templos y han obligado a los novios a buscar alternativas a pocas semanas de su boda

Imagen de una iglesia de Granada afectada por los terremotos

Quince parejas de Granada, sin iglesia a pocas semanas del 'sí, quiero' | Antena 3

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Marta Ojeda
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Tenían la fecha marcada en el calendario, los preparativos en marcha y una cosa clara: dónde iban a darse el 'sí, quiero'. Pero los terremotos de las últimas semanas han obligado a cambiar los planes de quince parejas que tenían previsto casarse en la Basílica de la Virgen de las Angustias de Granada.

15 bodas afectadas en la Virgen de las Angustias

Los seísmos han provocado daños en distintos templos, que ahora están siendo revisados para determinar su alcance. Mientras tanto, algunas zonas, e incluso iglesias enteras, permanecen cerradas por seguridad. Una situación que ha puesto patas arriba los preparativos de varias bodas.

Para los novios, el cambio llega en el peor momento. Muchos llevaban meses preparando una ceremonia ligada a un lugar concreto, ya fuera por tradición familiar, por devoción o simplemente porque era la iglesia que habían elegido. Ahora toca hacer llamadas, buscar fechas disponibles, cuadrar horarios con otras parroquias… y avisar a los invitados.

Es el caso de Paulina y Justo, una de las parejas afectadas. Para ellos, cambiar de iglesia supone reorganizar buena parte de lo que tenían previsto. "Es un disgusto, porque llevas mucho tiempo organizándolo todo y de repente tienes que cambiar los planes", cuentan a Antena 3 Noticias.

Hasta cinco días llorando

Aun así, al igual que otras parejas, intentan quedarse con lo importante: que la boda siga adelante, aunque no todas lo han encajado igual. Según el párroco, algunas han llegado a pasar hasta cinco días llorando. Blas Gordo asegura que entiende su preocupación: "Para ellos es un momento muy importante y nosotros queremos que puedan celebrar su boda".

En esta basílica, la cúpula sigue pendiente de las actuaciones necesarias para que el templo pueda recuperar su actividad con normalidad. Mientras llegan los informes técnicos, toca esperar y, a los novios, buscar soluciones. Algunos ya han encontrado una alternativa; otros siguen haciendo llamadas para intentar encajar todas las piezas.

Porque organizar una boda ya tiene bastante de rompecabezas. Lo que nadie esperaba era que, a última hora, también hubiera que encontrar una nueva iglesia. Y entre planes B, C y hasta D, hay algo que estos novios tienen claro: el 'sí, quiero' no se lo quita nadie.

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