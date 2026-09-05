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Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos en Vizcaya y suspenden el resto de actos festivos

Cada 5 de septiembre se celebra en esta localidad vizcaína su fiesta más importante, una tradición de más de 300 años.

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos en Vizcaya y suspenden el resto de actos festivos

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos en Vizcaya y suspenden el resto de actos festivos @lekeitioko_udala

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Ruth Galvez
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En la tarde de este sábado ha fallecido un joven en Lekeitio (Vizcaya) tras caer de una valla de seguridad durante la celebración de la fiesta del Día de los Gansos, tal y como ha informado la Ertzaintza a EFE.

El chico estaba realizando la prueba de los gansos, una prueba que ha reunido a miles de personas en el puerto de Lekeitio, cuando se ha precipitado desde una altura de dos metros y ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, según ha explicado el personal sanitario de la Cruz Roja.

Hasta el puerto se han desplazado una ambulancia y dos UVI móviles que, cuando llegaron al lugar, procedieron a realizar al joven maniobras de reanimación; aunque sin éxito, un médico ha certificado su fallecimiento a las 16:15 horas.

Fuentes municipales confirman que, tras el incidente, se ha comunicado a través de la megafonía que se han suspendido el resto de actos festivos previstos para este sábado por el Ayuntamiento. A su vez, se ha trasladado el abrazo y ánimos a los amigos y familiares del joven fallecido.

¿Qué es el Día de los Gansos?

Cada 5 de septiembre se celebra en la localidad vizcaína de Lekeitio su fiesta más importante, que se acoge dentro de los San Antolines, denominada el 'Antzar Eguna' o Día de los Gansos; es una tradición de más de 300 años.

El mayor protagonista es el puerto, ya que allí cada año miles de vecinos se visten de mahón con la típica blusa azul y el pañuelo a cuadros de 'arrantzale' para comenzar las fiestas populares.

Las cuadrillas se llevan la atención de todos los asistentes mientras varios jóvenes montan en pequeñas embarcaciones y, de uno en uno, cogen al ganso, que bien puede estar muerto o ser de goma, por el cuello lanzándose al agua.

Es ahí cuando un grupo comienza a tirar de una cuerda subiendo y bajando al ganso con el objetivo de cortarle la cabeza. Esta jornada se completa con música y numerosas actuaciones callejeras.

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