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Una joven está en la UCI tras sufrir una perforación de pulmón por un perdigón mientras actuaba con una charanga en Granada

La Policía Local y la Guardia Civil están investigando quién disparó el perdigón y desde dónde. Además, están analizando las imágenes y cámaras de videovigilancia.

Una joven está en la UCI tras sufrir una perforación de pulmón por un perdigón mientras actuaba con una charanga en Granada

Una joven está en la UCI tras sufrir una perforación de pulmón por un perdigón mientras actuaba con una charanga en Granada @charangalayunka

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Ruth Galvez
Publicado:

En el municipio granadino de Fuente Vaqueros se ha producido un incidente "especialmente grave y lamentable", según ha catalogado el Ayuntamiento, que dejó a una joven música con un pulmón perforado al ser alcanzada por un perdigón.

El suceso ocurrió el pasado 3 de septiembre a las 22:55 horas cuando la chica herida tocaba un instrumento con su charanga La Yunka en la celebración de la recogida de los Misters y Misses de la Feria. En ese momento fue cuando "recibió el impacto de un proyectil", aseguró el alcalde José Miguel Muñoz, que explicó a Europa Press que el balín le dañó un órgano y fue evacuada a la UCI.

Muñoz ha comentado que ha podido hablar con la familia y, "tras una intervención quirúrgica que ha ido bien, se espera que pronto pase a planta"; a su vez expresaba su confianza en que pronto se le pueda dar el alta hospitalaria.

Desde el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros ha trasladado su "apoyo, solidaridad y cercanía" tanto a la víctima como a su familia, al igual que a todos los integrantes de la formación musical. Asimismo, ha mostrado su condena a unos actos que "alteran un momento destinado a la alegría, la celebración y la convivencia" y que "ponen en riesgo la integridad de las personas", ha admitido el alcalde.

Los vecinos han manifestado su indignación

De momento, hay una investigación abierta donde la Policía Local y la Guardia Civil están averiguando quién disparó el perdigón y desde dónde. Para descubrirlo, están analizando las imágenes y cámaras de videovigilancia.

Además, desde el consistorio han hecho un llamamiento para que los testigos aporten "vídeos, fotografías o cualquier otra información que pueda ser útil para la investigación" del caso, permitiendo así identificar al autor del suceso.

"Confiamos en que se dé con la persona o personas responsables de estos hechos y que, una vez determinadas las correspondientes responsabilidades, sean puestas a disposición judicial y recaiga todo el peso de la ley", pide el Ayuntamiento.

De esta manera, muchos vecinos se han movilizado para manifestar su indignación por el ataque que sufrió la joven música y uno ha comentado que esperan que "lo detengan pronto".

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