Efemérides de hoy 6 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 6 de septiembre? 

El 6 de septiembre de 1997, miles de personas asisten al funeral de la princesa Diana de Gales, fallecida cinco días antes en un accidente de tráfico en París. El cortejo fúnebre recorre las calles de Londres desde el Palacio de St. James hasta la Abadía de Westminster, donde se celebra el funeral, emitido en televisión. Representantes de casas reales, jefes de Estado y numerosas personalidades internacionales asisten a la ceremonia. Durante el acto, Elton John interpreta una versión adaptada de Candle in the Wind, dedicada a la princesa.

La muerte de Diana provoca una de las mayores muestras de duelo público registradas en el Reino Unido. Se calcula que alrededor de 2.500 millones de personas siguen el funeral por televisión en todo el mundo. Tras la ceremonia, el féretro es trasladado a Althorp House, residencia de la familia Spencer, donde recibe sepultura en una pequeña isla situada en el centro de un lago.

Un 6 de septiembre, pero de 2018, el Tribunal Supremo de la India vuelve a legalizar la homosexualidad. El alto tribunal declara inconstitucional la aplicación del artículo 377 del Código Penal, una norma heredada de la etapa colonial británica que castigaba las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo con penas de prisión. La sentencia considera que esa disposición vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

La decisión pone fin a décadas de reivindicaciones del movimiento LGTBI y revoca el criterio establecido en 2013, cuando el mismo tribunal había restablecido la vigencia de dicho artículo 377. Aunque el fallo no reconoce el matrimonio igualitario ni la adopción por parejas del mismo sexo, supone un cambio histórico para millones de personas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de septiembre?

1522.- Juan Sebastián Elcano completa la primera circunnavegación de la tierra al arribar en el puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con los 18 supervivientes de la Expedición Magallanes, tras casi tres años de travesía.

1724.- Felipe V de Borbón vuelve a ocupar el trono de España tras la muerte prematura de su hijo Luis I.

1764.- Luis XV de Francia comienza en París las obras del actual Panteón de Hombres Ilustres.

1932.- Las Cortes españolas aprueban la reforma del Código Penal que suprime la pena de cadena perpetua.

1948.- Coronación de la reina Juliana de Holanda.

1966.- El primer ministro sudafricano y uno de los impulsores del apartheid en el país, Hendrik Verwoerd, es asesinado por un hombre blanco en el Parlamento de Ciudad del Cabo.

1996.- El canciller alemán Helmut Kohl, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

1999.- El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, herido leve en un atentado en Port Said.

2002.- Los presidentes de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, y de Uganda, Yoveri Museveni, firman un acuerdo de paz que pone fin al conflicto desde 1998.

2006.- El presidente de EEUU George Bush reconoce la existencia de cárceles secretas de la CIA en varios lugares del mundo.

2022.- La Universidad de Santiago de Compostela anuncia la identificación de un nuevo mineral, desconocido hasta ahora en el mundo, en el Monte Ermelo. Su nombre es ermeloíta.

¿Quién nació el 6 de septiembre?

1757.- Marqués de La Fayette, militar y político francés.

1921.- Carmen Laforet, novelista española.

1941.- María Luisa Merlo, actriz española.

1943.- Roger Waters, miembro de la banda Pink Floyd.

1948.- Karlos Arguiñano, cocinero, presentador del programa Cocina Abierta de Karlos Arguiñano en Antena 3.

¿Quién murió el 6 de septiembre?

1885.- Narciso Monturiol, inventor del primer submarino español.

1938.- Alfonso de Borbón y Battenberg, príncipe de Asturias.

1998.- Akira Kurosawa, cineasta japonés.

2007.- Luciano Pavarotti, tenor italiano.

2021.- Jean-Paul Belmondo, actor francés.

2025.- Gustavo Torner, pintor y escultor.

¿Qué se celebra el 6 de septiembre?

El 6 de septiembre se celebra el Día de Concienciación sobre el Daltonismo.

Horóscopo del 6 de septiembre

Los nacidos el 6 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 6 de septiembre

Hoy, 6 de septiembre, se celebran san Zacarías y santa Vega.