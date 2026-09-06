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Noticias de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 6 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026

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La tensión en las calles de Ceuta tras un mes y una semana del comienzo de la crisis migratoria, las elecciones regionales de Alemania, o la acusación de Donald Trump a España por la gestión de la crisis en Ceuta, entre las noticias más relevantes de este domingo, 6 de septiembre.

Sigue la tensión en Ceuta

Un mes y una semana desde que comenzó la crisis migratoria en Ceuta y continúa la tensión en la ciudad autónoma. Este domingo, tres migrantes han echado a correr hacia uno de los ferrys que viajaban a Algeciras, y han ascendido por las cuerdas de amarre.

Cerca de esa zona, se están instalando carpas para albergar a miles de migrantes, mientras los vecinos se concentran para evitarlo.

Alemania afronta unas elecciones regionales

Los colegios electorales han abierto este domingo en el este de Alemania, concretamente en Sajonia-Anhalt, donde cerca de 1,7 millones de votantes están llamados a las urnas para elegir el nuevo Parlamento regional. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), parte como clara favorita.

Donald Trump critica la gestión de España

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a referirse a la crisis en Ceuta. En su red social asegura que España es un país "sin control alguno de sus fronteras".

Se trata de la segunda vez esta semana que el mandatario estadounidense carga públicamente contra España. El pasado jueves calificó al país de "arruinado", y volvió a cuestionar la gestión del Gobierno español ante la crisis migratoria desencadenada por la llegada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta.

Efemérides de hoy 6 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 6 de septiembre? 

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Sociedad

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Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026

Lince ibérico
LINCE IBÉRICO

Muere atropellado un cachorro de lince ibérico en una carretera de Ciudad Real

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Suicidio

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El suceso fue el pasado 26 de agosto en el municipio de Los Palacios y Villafranca, hasta le fecha se ha detenido a dos de los tres implicados.

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Crisis migratoria

El Gobierno ha tomado el control del puerto de Ceuta para garantizar la "atención humanitaria" de los miles de migrantes

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