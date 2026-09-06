Noticias de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026

La tensión en las calles de Ceuta tras un mes y una semana del comienzo de la crisis migratoria, las elecciones regionales de Alemania, o la acusación de Donald Trump a España por la gestión de la crisis en Ceuta, entre las noticias más relevantes de este domingo, 6 de septiembre.

Sigue la tensión en Ceuta

Un mes y una semana desde que comenzó la crisis migratoria en Ceuta y continúa la tensión en la ciudad autónoma. Este domingo, tres migrantes han echado a correr hacia uno de los ferrys que viajaban a Algeciras, y han ascendido por las cuerdas de amarre.

Cerca de esa zona, se están instalando carpas para albergar a miles de migrantes, mientras los vecinos se concentran para evitarlo.

Alemania afronta unas elecciones regionales

Los colegios electorales han abierto este domingo en el este de Alemania, concretamente en Sajonia-Anhalt, donde cerca de 1,7 millones de votantes están llamados a las urnas para elegir el nuevo Parlamento regional. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), parte como clara favorita.

Donald Trump critica la gestión de España

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a referirse a la crisis en Ceuta. En su red social asegura que España es un país "sin control alguno de sus fronteras".

Se trata de la segunda vez esta semana que el mandatario estadounidense carga públicamente contra España. El pasado jueves calificó al país de "arruinado", y volvió a cuestionar la gestión del Gobierno español ante la crisis migratoria desencadenada por la llegada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta.