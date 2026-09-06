Cuatro personas mueren ahogadas en un solo día en playas de Cataluña y Málaga

Cuatro personas murieron ahogadas este sábado en distintos puntos del litoral español, tres de ellas en Cataluña y una en la localidad malagueña de Benalmádena, en una jornada marcada por varios sucesos mortales en zonas de baño y aguas costeras.

En Cataluña, un hombre de 78 años de nacionalidad francesa falleció ahogado mientras se bañaba en la playa de Lloret de Mar (Girona). El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso a las 15:15 horas y la víctima fue sacada del agua inconsciente. Los servicios sanitarios intentaron reanimarla sin éxito.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) movilizó tres unidades terrestres y una aérea hasta el lugar, mientras que los Mossos d'Esquadra desplazaron otras tres unidades y también intervino la Policía Local.

Horas después, un hombre de 69 años, también de nacionalidad francesa, murió ahogado mientras se bañaba en la playa de la Rovellada, en el municipio gerundense de Colera. El 112 recibió el aviso a las 18:01 horas y el SEM movilizó dos unidades terrestres y una aérea para atender el suceso.

A estos dos fallecimientos se sumó el de un hombre de 45 años y nacionalidad inglesa que murió después de saltar de un ferri en marcha que cubría la ruta entre Cambrils y Salou (Tarragona), con la intención de alcanzar a nado la playa de Ponent de Cambrils.

El aviso al 112 se produjo a las 18:41 horas y el SEM movilizó tres ambulancias y un equipo de psicólogos. El hombre falleció ahogado pese a la intervención de los servicios de emergencia.

Por otra parte, en Benalmádena (Málaga), un hombre de 77 años y nacionalidad francesa murió ahogado en la playa de La Verdad, a la altura de Sunset. La víctima fue localizada en la orilla antes del horario de apertura del servicio de Salvamento, Socorrismo y Asistencia Sanitaria de las playas de la localidad.

El 112 recibió alrededor de las 12:00 horas la llamada del servicio de salvamento, que alertaba de que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Las maniobras de reanimación practicadas no pudieron salvarle la vida.

Los cuatro fallecimientos se produjeron en una misma jornada, en plena recta final de la temporada de baño, y elevan a 26 las personas fallecidas en las playas catalanas desde el inicio oficial de la campaña, el pasado 15 de junio, según los datos facilitados por Protección Civil de la Generalitat.