Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

AHOGAMIENTOS

Cuatro personas mueren ahogadas en un solo día en playas de Cataluña y Málaga

Cuatro personas han muerto ahogadas este sábado en distintos puntos del litoral español, tres de ellas en Cataluña y una en Málaga.

Puesto de vigilancia de socorristas en una playa de Elche con bandera rojo

Puesto de vigilancia de socorristas en una playa de Elche con bandera rojo AMBUMAR

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Cuatro personas murieron ahogadas este sábado en distintos puntos del litoral español, tres de ellas en Cataluña y una en la localidad malagueña de Benalmádena, en una jornada marcada por varios sucesos mortales en zonas de baño y aguas costeras.

En Cataluña, un hombre de 78 años de nacionalidad francesa falleció ahogado mientras se bañaba en la playa de Lloret de Mar (Girona). El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso a las 15:15 horas y la víctima fue sacada del agua inconsciente. Los servicios sanitarios intentaron reanimarla sin éxito.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) movilizó tres unidades terrestres y una aérea hasta el lugar, mientras que los Mossos d'Esquadra desplazaron otras tres unidades y también intervino la Policía Local.

Horas después, un hombre de 69 años, también de nacionalidad francesa, murió ahogado mientras se bañaba en la playa de la Rovellada, en el municipio gerundense de Colera. El 112 recibió el aviso a las 18:01 horas y el SEM movilizó dos unidades terrestres y una aérea para atender el suceso.

A estos dos fallecimientos se sumó el de un hombre de 45 años y nacionalidad inglesa que murió después de saltar de un ferri en marcha que cubría la ruta entre Cambrils y Salou (Tarragona), con la intención de alcanzar a nado la playa de Ponent de Cambrils.

El aviso al 112 se produjo a las 18:41 horas y el SEM movilizó tres ambulancias y un equipo de psicólogos. El hombre falleció ahogado pese a la intervención de los servicios de emergencia.

Por otra parte, en Benalmádena (Málaga), un hombre de 77 años y nacionalidad francesa murió ahogado en la playa de La Verdad, a la altura de Sunset. La víctima fue localizada en la orilla antes del horario de apertura del servicio de Salvamento, Socorrismo y Asistencia Sanitaria de las playas de la localidad.

El 112 recibió alrededor de las 12:00 horas la llamada del servicio de salvamento, que alertaba de que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Las maniobras de reanimación practicadas no pudieron salvarle la vida.

Los cuatro fallecimientos se produjeron en una misma jornada, en plena recta final de la temporada de baño, y elevan a 26 las personas fallecidas en las playas catalanas desde el inicio oficial de la campaña, el pasado 15 de junio, según los datos facilitados por Protección Civil de la Generalitat.

El miedo y la incertidumbre llevan a dos madres a abandonar Ceuta y regresar a Galicia

Imagen de una niña

Publicidad

Sociedad

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Apuñala a sus compañeros de piso y a sí mismo antes de lanzarse desde un cuarto piso en Barcelona

Trump acusa al Gobierno de no tener control sobre la frontera de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: Trump acusa al Gobierno de no tener control sobre la frontera de Ceuta

Dos detenidos por un violento atraco a punta de pistola en un establecimiento de Sevilla

Dos detenidos por un violento atraco a punta de pistola en un establecimiento de Sevilla

Puesto de vigilancia de socorristas en una playa de Elche con bandera rojo
AHOGAMIENTOS

Cuatro personas mueren ahogadas en un solo día en playas de Cataluña y Málaga

Efemérides de hoy 6 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 6 de septiembre? 
Efemérides

Efemérides de hoy 6 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 6 de septiembre? 

Crisis migratoria
CRISIS MIGRATORIA

El Gobierno ha tomado el control del puerto de Ceuta para garantizar la "atención humanitaria" de los miles de migrantes

Dos de los asuntos más destacados de la jornada de hoy han sido: el control del puerto de Ceuta para alojar a los migrantes en carpas y la ampliación de los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia, publicada en el BOE.

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos en Vizcaya y suspenden el resto de actos festivos
País Vasco

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos en Vizcaya y suspenden el resto de actos festivos

Cada 5 de septiembre se celebra en esta localidad vizcaína su fiesta más importante, una tradición de más de 300 años.

Imagen de una niña

El miedo y la incertidumbre llevan a dos madres a abandonar Ceuta y regresar a Galicia

Imagen de una iglesia de Granada afectada por los terremotos

Quince parejas de Granada, sin iglesia a pocas semanas del 'sí, quiero'

Greenpeace despliega su 'No a la guerra' en plena Puerta del Sol con una lona gigante

Detienen a un matrimonio que guardaba en su casa el cadáver del padre de ella desde hace tiempo

Publicidad