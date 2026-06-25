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Ahogamiento en San Sebastián

Muere ahogada una mujer en una playa de San Sebastián

Una mujer de origen extranjero falleció la noche del miércoles mientras se bañaba en aguas de San Sebastián. Pese a los esfuerzos de sus acompañantes por socorrerla, la víctima murió en el lugar.

Vista de la playa de Ondarreta de San Sebastián

Vista de la playa de Ondarreta de San Sebastián EFE

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Publicado:

Las aguas de la playa de Ondarreta, en San Sebastián, se cobraron la noche del miércoles la vida de una mujer. Según informó el Departamento Vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, cuando la víctima se bañaba junto a otras personas.

Al lugar se trasladaron múltiples equipos de emergencia. No obstante, de acuerdo con los testigos presenciales fueron los propios acompañantes de la víctima quienes la rescataron del agua. Pese a los numerosos intentos por reanimarla, el fallecimiento de la mujer fue confirmado en la propia playa.

Tras el trágico suceso y una vez autorizado el levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Otro fallecido en Donostia

Este suceso recuerda a otro ocurrido en Donostia el pasado enero, cuando un hombre de unos 80 años perdió la vida tras caer al mar en la zona del Kursaal durante un episodio de fuerte temporal que afectaba a la costa guipuzcoana. La alerta se activó después de que varios testigos advirtieran de su posible caída al agua, lo que motivó el despliegue de un amplio dispositivo de búsqueda.

Efectivos de la Ertzaintza y los Bomberos lograron recuperar el cuerpo horas después, pese a las dificultades provocadas por el estado del mar. Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para la práctica de la autopsia, mientras se abría una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

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