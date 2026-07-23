Se fuga de prisión William Morrow, un hombre condenado por descuartizar a su compañero de piso

Se trata de William Morrow A, un hombre de origen irlandés que mató a su compañero de piso el 23 de noviembre de 2022 en Barcelona de forma violenta cuando apenas llevaba dos días conviviendo con él y que días más tarde se deshizo del cadáver metiéndolo por partes en una maleta y tirándola en un contenedor de basura del distrito del Eixample. Una persona que miraba dentro de un contenedor fue quien encontró una parte del cuerpo dentro de una maleta y dio la voz de alarma.

Por ello, el fugitivo fue condenado a diez años y tres meses de prisión en la cárcel de Quatre Camins, en Barcelona. Aunque ya llevaba tres cumplidos, todavía no podía realizar salidas, pero la Junta de Tratamientos de Prisiones consideró que estaba preparado para ello y que era buena para su reinserción.

Era la pirmera vez que salía de prisión desde 2022

La fuga sucedió este lunes y era la primera vez que salía de prisión desde 2022 con el objetivo de dar una vuelta por El Born y tomarse un café acompañado de su pareja y su terapeuta. Después de este paseo cuando ya estaban otra vez en el coche, aprovechó una de las paradas por semáforo rojo en la calle Marina para bajarse de él.

Su pareja y la terapeuta fueron los únicos que salieron tras de él, dado que la salida se realizó sin vigilancia policial. Por ello, se activó el teléfono de emergencias, que avisó a los Mossos d' Esquadra y desde ese momento tiene una orden de detención y cuando consigan dar con su paradero volverá a prisión con una condena mayor.

Esto ha sembrado el miedo entre los vecinos del barrio, que, aunque piensan que no va a volver al mismo lugar del crimen temen por si pudiera volver a hacerlo.

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