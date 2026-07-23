La Guardia Civil saca en volandas a una mujer durante la evacuación por el incendio de Almorox

Estos días se han vivido momentos de crisis en Villa del Prado, Madrid. Las llamas del incendio declarado en Almorox, Toledo, saltaron hasta la Comunidad de Madrid y obligaron a la Guardia Civil a evacuar a cientos de vecinos en apenas unos minutos ante el rápido avance del fuego.

Una de las imágenes más impactantes fue la de varios agentes sacando en volandas a una mujer con movilidad reducida. La evacuación se produjo en la urbanización El Encinar del Alberche, una de las zonas más afectadas por las llamas, donde los equipos de emergencia fueron avisando puerta por puerta a los vecinos para que abandonaran sus viviendas de forma urgente.

El fuego, que avanzaba con rapidez, llegó a rodear parte de la urbanización. Algunos residentes explican que apenas tuvieron tiempo para reaccionar. Primero vieron el humo, después escucharon las sirenas y, en cuestión de minutos, los agentes les ordenaron salir hacia zonas más seguras.

Cientos de vecinos realojados

La situación obligó a evacuar a los vecinos de El Encinar del Alberche y a confinar de forma preventiva el municipio de Villa del Prado. También se ordenó el desalojo de otras zonas próximas, mientras los equipos de emergencia trataban de contener las llamas y proteger las viviendas.

No se han registrado daños personales, aunque el fuego ha dejado importantes daños materiales. Alrededor de 30 viviendas se han visto afectadas por las llamas y los vecinos de la zona permanecen, por el momento, sin poder regresar a sus casas.

Más de 200 personas han pasado la noche realojadas en el polideportivo de Villa del Prado. Allí conviven familias, personas mayores, niños, vecinos con enfermedades y mascotas, a la espera de recibir información sobre cuándo podrán volver a sus hogares.

Algunos afectados reconocen que la espera se está haciendo especialmente dura. Muchos salieron con lo puesto y todavía no saben en qué estado se encuentran sus viviendas. Otros aseguran que no han podido dormir, pendientes de la evolución del incendio y de los posibles daños en sus casas.

El incendio ha calcinado ya cerca de 900 hectáreas y la zona continúa siendo considerada de riesgo por la presencia de puntos calientes. Los equipos de extinción siguen trabajando sobre el terreno, mientras la Guardia Civil, los bomberos y los servicios de emergencia mantienen el dispositivo de seguridad en las áreas afectadas.

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