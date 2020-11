Ibai Llanos invita a Matías Prats a jugar al 'Among Us' en una entrevista en Antena 3 Noticias

Mónica Carrillo y Matías Prats charlan en directo con Ibai Llanos en el informativo de esta noche 29 de noviembre. Celebridad de Internet, Llanos es un locutor de videojuegos y creador de contenido en Twitch y YouTube.

Ibai Llanos, antes 'caster' o comentarista del videojuego League of Legends, forma parte del del equipo de G2 Esports, con competiciones de deportes electrónicos como Counter Strike o Valorant. Natural de Euskadi, se mudó a Barcelona al conseguir un contrato con Ivp, la Liga de Videojuegos Profesional y ahora ha sido galardonado como mejor 'streamer' del año.

¿Cuál es la clave para conectar con los jóvenes?

Llanos cree que su audiencia "prefiere consumir más YouTube o Twitch", algo que lo ha acercado a una audiencia concreta muy joven pero reclama que "tiene muchos seguidores de la edad de su padre" y no ve ningún problema en que adultos consuman esta plataforma y entiendan el funcionamiento.

"Supongo que conectan más con el 'streamer' que con algún programa de televisión, esto es un poco raro decir esto en televisión pero es lo que creo realmente, la gente de mi generación pueden seguir viendo la tele... ¡está Matías que es muy majo!", cuenta el comentarista.

¿Cómo es la vida en directo?

"Desde hace muchos años empecé a ser narrador de videojuegos, hice alguna cosilla también con el deporte, baloncesto y fútbol, no es que mida lo que diga pero estoy expuesto a una audiencia y ya cuando comentaba no podía decir lo que me apetecía y llevo ya comentado más de 6 años, he cogido mucha experiencia hablando delante de cámara", cuenta Ibai.

Llanos es conocido por ser un creador de contenido muy activo en Twitch, una plataforma de retransmisión en directo donde es posible competir en videojuegos mientras interactúas con tu audiencia a través de los comentarios en directo, donde Ibai cuenta ya con más de 3 millones de seguidores.

Presenta además un programa de televisión, 'Hoy no se sale', al que acuden invitados de todo tipo desde youtubers hasta cantantes o deportistas de élite, desde Dani Alves, Beret, Kidd Keo o Mala Rodríguez.