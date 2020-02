Ibai Llanos revoluciona Twitter con un vídeo que anuncia su fichaje por el G2 eSports de 'Ocelote'

Ibai Llanos anunció hace unas semanas que dejaría su labor como narrador para embarcarse en otro proyecto, sin desvelar cuál. El popular comentarista aseguró que este nuevo proyecto le había hecho tomar la decisión más difícil de su vida. Ahora ha desvelado con un vídeo, que se ha convertido en viral en pocas horas, que su futuro estará ligado al equipo G2 de eSports.

Llanos publicó en su cuenta de Twitter un vídeo de cuatro minutos en el que simula un cásting. En la pieza figuran personajes como Jordi Cruz, mítico presentador del programa infantil 'Art Attack', o el youtuber rural Miquel Montoro, que protagoniza el célebre vídeo de '¡hostia, pilotes!'.

Ocelote, fundador del equipo G2, ya tuvo un acercamiento con el presentador al pedirle la mano durante las semifinales del mundial de League of Legends para que trabajase con él en su equipo. "¿Vosotros qué, os pensábais que no iba a ficharle, eh? Yo no fallo", dice a cámara entre risas Ocelote.

Pese a que el fichaje del mediático presentador ha generado gran expectación y sorpresa en redes sociales, no se ha hecho oficial ni por parte de Llanos ni por parte del equipo G2 qué rol desempeñará este dentro del equipo de eSports.