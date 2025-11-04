Misterioso rescate de un vehículo sin ocupantes tras caer por un barranco en el sur de Gran Canaria

En la madrugada de este lunes, los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria realizaron un misterioso rescate en el sur de la isla. Era ya medianoche cuando comenzaba el protocolo de emergencia y los efectivos se desplazaban a una zona de barranco en Puerto Rico, en el municipio de Mogán, donde un coche se había precipitado a más de 100 metros de profundidad.

La zona era de muy difícil acceso, y un cabo y un bombero tuvieron que descender anclados con cuerdas con sus equipos de rescate vertical en una maniobra difícil y que se complicó más por la oscuridad de la noche. El vehículo siniestrado era un Audi de color blanco que había quedado medio volcado en medio del barranco. "¿Los laterales están bien o están rotos?", preguntaba uno de los bomberos desde arriba. "No están los cristales", le respondían.

Tras varios minutos de bajada, a más de 100 metros de profundidad en el barranco, llegaron hasta el vehículo donde sorprendentemente no encontraron a nadie en su interior. "Debajo, miramos debajo del coche por si acaso", decía uno de los bomberos. No solo no había nadie dentro del vehículo sino que tras inspeccionar toda la zona, tampoco dieron con sus ocupantes en los alrededores ni en zonas cercanas al siniestro. Ahora se investiga si los ocupantes tuvieron un accidente y cayeron por el barranco y posteriormente huyeron del lugar, o si podría tratarse de un vehículo robado y abandonado.

Otro accidente múltiple en Tenerife

Donde sí ha habido que lamentar heridos es en otro accidente múltiple que se ha producido en Tenerife este martes a primera hora de la mañana. El 112 informa de que ha resultado herido un hombre que presenta un traumatismo en miembro superior y cervicalgia de carácter moderado, y que ha sido trasladado en ambulancia de medicalizada al hospital. El accidente ha tenido lugar en la TF1 a su paso por Candelaria en sentido sur con la colisión de tres vehículos.

Además un motorista de 31 años ha resultado herido con un traumatismo de carácter moderado tras sufrir una caída cuando circulaba por la TF-281 a su paso por Arafo, también en Tenerife. En Telde, Gran Canaria, esta mañana un accidente entre una motocicleta y un coche en la carretera GC-100, a la altura del kilómetro 5, ha provocado importantes retenciones generando una fuerte congestión en las dos direcciones. El motorista, un hombre de 25 años, sufrió policontusiones y un traumatismo en una pierna de carácter moderado, siendo trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital.

