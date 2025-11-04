Vídeo: disparan, atropellan y agreden brutalmente a un camionero para robarle en Almería

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por tentativa de homicidio tras el violento asalto a un camionero en la Ciudad del Transporte de La Mojonera, Almería, en el marco de la operación 'Marmolista', según ha informado este martes la Comandancia de Almería a EFE.

Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre, cuando los arrestados asaltaron un camión mientras el conductor paró a descansar. Este fue golpeado, atropellado hasta tres veces y alcanzado por disparos de arma de fuego, resultando así herido de gravedad.

Según las investigaciones, los asaltantes pertenecían a un clan familiar dedicado a robos violentos. Uno de los detenidos tenía una orden de búsqueda e ingreso en prisión. Además, en los domicilios de los detenidos se detectaron conexiones ilegales a la red eléctrica, por lo que además se les imputa un delito de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería y los detenidos han quedado a disposición del Juzgado de Guardia de Almería.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.