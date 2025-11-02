Secuestran a un bebé de un año de edad en Navalmoral de la Mata, Cáceres

Los agentes han detenido a una mujer de 48 años y a su pareja, un hombre un año menor que ella, y con antecedentes penales. Se les arresta como supuestos autores de un delito de detención ilegal, tras sustraer a un bebé de un año, en Navalmoral de la Mata Cáceres. La madre del menor se encontraba en un establecimiento en compañía de la autora de los hechos. En un momento determinado, la madre se tuvo que ausentar momentáneamente del lugar, junto con su otra hija menor. Cuando regresó, al poco tiempo al establecimiento, comprobó que ni la mujer ni su hijo se encontraban allí.

Móvil desconectado

La madre desesperada intentó contactar con la mujer que se había quedo al cuidado del bebé, pero había desconectado el teléfono móvil. Esto alarmó todavía más a la madre y no tardó en avisar a la Policía Local. Se activó un dispositivo de búsqueda conjunto de agentes municipales y de la Guardia Civil para tratar de localizar tanto a la mujer como al menor.

Nuevos en la ciudad

Las primeras investigaciones fueron complejas ya que se disponía de muy pocos datos sobre esta pareja. Los presuntos secuestradores no llevaban mucho tiempo residiendo en el municipio. No había familiares, ni amigos, ni vecinos, que pudieran ayudar a identificarlos. Gracias a la celeridad que llevaron los agentes, en la recopilación de información sobre el entorno familiar y social del bebé, se pudo constatar la presunta implicación de una pareja sentimental como supuestos autores en la sustracción del menor.

Encontrado sano y salvo

Encontraron al niño en una finca situada en un paraje aislado de la comarca del Campo Arañuelo, donde también fueron localizados los presuntos autores. Una vez asegurado el lugar, los agentes detuvieron a los autores y trasladaron de inmediato al menor al hospital para ser sometido a un reconocimiento pediátrico. El informe facultativo confirmó que el bebé se encontraba en perfecto estado de salud, por lo que fue entregado a su madre. Cabe destacar que, la celeridad y coordinación entre las distintas unidades que intervinieron en el dispositivo, permitió localizar al menor en apenas unas horas desde la denuncia de su desaparición, evitando así un desenlace más grave.La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, efectivos de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Policía Local de dicha localidad. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial

