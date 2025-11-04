Efemérides de hoy 4 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de noviembre?

El 4 de noviembre de 1995, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, es asesinado por el ultranacionalista israelí Yigal Amir. El asesinato tiene lugar a las 21:30, durante la concentración convocada en la plaza Yitzjak Rabin (anterior plaza de los Reyes de Israel). El acto tenía como objetivo apoyar el proceso de paz que Rabin y Yasser Arafat, antiguo presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), habían estado gestando en los años previos. Ambos diseñaron a través de los Acuerdos de Oslo un plan que sirviera como solución permanente al conflicto palestino-israelí. Estos acercamientos no sentaron nada bien a los militantes de extrema derecha de Israel, que vieron las políticas de Isaac Rabin como una ‘traición’ al pueblo judío. El líder del partido Likud y actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, criticó desde la oposición dichos acuerdos, una postura que mantiene en la actualidad.

La muerte de Isaac Rabin ocurrió tras la clausura del acto, después de que cantara ‘La canción de la Paz’. El primer ministro bajó del escenario dirección a su coche oficial, pero antes de que pudiera subir al vehículo fue sorprendido por Yigal Amir. El asesino le disparó por la espalda dejándole muy mal herido. Barin fue llevado de inmediato al hospital, pero moriría solo 40 minutos después de su ingreso en urgencias.

Un 4 de noviembre, pero de 1969, nace el actor estadounidense Matthew McConaughey. Ganador del ‘Óscar a mejor actor’ en la gala de 2014 por su papel en ‘Dallas Buyers Club’, es uno de los intérpretes de Hollywood con mayor reconocimiento mundial.

En sus inicios, su rostro se ligaba principalmente a las películas de comedia romántica, ‘Planes de Boda’ que protagonizó junto a Jennifer López, ‘Cómo perder a un chico en 10 días’ con Kate Hudson o ‘Novia por Contrato’ coprotagonizada con Sarah Jessica Parker. No fue hasta la década de 2010 que su carrera dio un giro imprevisto, comenzaría a realizar papeles alejados de la ficción romántica.

Uno de los más destacados, aunque breve, fue bajo la dirección del mismo Martin Scorsese en 'El Lobo de Wall Street', donde interpretó a un hombre de bolsa adicto a las sustancias y el sexo. En 2014, McConaughey llegaría a la cima de su carrera, sus participaciones en ‘True Detective’ e ‘Interstellar’ convirtieron al actor en uno de los mejores de su generación.

¿Qué pasó el 4 de noviembre?

1493.- El navegante Cristóbal Colón descubre la isla de Guadalupe (Antillas Menores).

1869.- Se publica el primer número de “Nature”, revista británica referente en el mundo científico.

1929.- Quiebra el banco Citibank, fundado en 1812 con el nombre de City Bank of New York.

1970.- El avión "Concorde 001" alcanza dos veces la velocidad del sonido.

1991.- La ex primera dama de Filipinas, Imelda Marcos, regresa a su país después de casi seis años de exilio en Estados Unidos.

2002.- La Guardia Civil autoriza que las parejas homosexuales puedan vivir en las casas cuartel del instituto armado.

2008.- El demócrata Barak Obama gana las elecciones presidenciales y se convierte en presidente de los Estados Unidos.

2016.- Entra en vigor el Acuerdo de París sobre cambio climático.

2018.- Nueva Caledonia rechaza en referéndum la independencia de este enclave francés en Oceanía.

2020.- Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo por detrás de China, se retira oficialmente del Acuerdo de París sobre el clima. La decisión fue revocada en 2021.

2024.- Fuerzas navales de Indonesia y Rusia inician sus primeras maniobras conjuntas en aguas indonesias en señal de acercamiento entre los dos países.

¿Quién nació el 4 de noviembre?

1836.- Eduardo Rosales, pintor español.

1868.- Agustina del Carmen Otero Iglesias “La Bella Otero”, bailarina, actriz y cantante española.

1922.- Antonio Ruiz Soler, "Antonio", bailarín español.

1929.- Emilio Alberto Aragón Bermúdez, "Miliki", payaso, acordeonista, compositor y cantante español.

1955.- David Julius, bioquímico estadounidense, Premio Nobel de Medicina 2021.

1963.- Rosario Flores, cantante española.

1972.- Luis Figo, futbolista portugués.

¿Quién murió el 4 de noviembre?

1924.- Gabriel Fauré, compositor francés.

1992.- José Luis Sáenz de Heredia, cineasta español.

2005.- Gonzalo de Olavide, músico y compositor español.

2006.- Gerhard Ludwig Goebel, teólogo alemán

2010.- Gabriela David, guionista y directora de cine argentina

2023.- Marina Cicogna, primera gran productora cinematográfica de Italia.

2024.- Evandro Teixeira, fotoperiodista brasileño.

¿Qué se celebra el 4 de noviembre?

Hoy, 4 de noviembre, se celebra el Día de la UNESCO.

Horóscopo del 4 de noviembre

Los nacidos el 4 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre, se celebran los santos Carlos Borromeo, Porfirio, Vidal y Modesta.