Noticias de hoy, martes 4 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 4 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

La dimisión de Carlos Mazón, o la comparecencia de del novio de Ayuso y su jefe de gabinete, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 4 de noviembre de 2025.

Dimisión Mazón

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunciaba su marcha este lunes, un año después de la DANA en la que murieron 229 personas en Valencia. Pidió perdón por los "errores" de su gestión y aseguró que "ya no puede más", si bien estará en funciones hasta que Les Corts elijan a quien le sustituirá.

Declara el novio de Ayuso

Este martes, el Tribunal Supremo continúa escuchando a testigos en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los que destacan el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Todos los focos se centran en ambas declaraciones. En este juicio, García Ortiz afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto con el fiscal que le investigaba que le fuera favorable. González Amador continúa procesado por ese presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios.

Asesinan a una mujer en Huelva y detienen a su expareja como presunto autor de un crimen machista

Un coche de la Guardia Civil a la entrada de la finca donde vivía la víctima

Sociedad

Un incendio destruye la cúpula del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca

Un incendio destruye la cúpula del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca

Última hora

Un menor de 12 años, herido tras ser apuñalado por otro en Albuñol

Policía Nacional, imagen de archivo

Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza en un posible crimen machista: su pareja ha sido detenida

¿Te desnudarías delante de ellos?: Así es la nueva campaña de Madrid contra la pornografía digital
Contra la pornografía

¿Te desnudarías delante de ellos?: Así es la nueva campaña de Madrid contra la pornografía digital

Isaac Rabin
Efemérides

Efemérides de hoy 4 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 4 de noviembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Ambulancias en Barcelona
Atropello Barcelona

Muere una niña de 11 años atropellada por un autobús en Barcelona

Facultativos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendieron a la niña en el lugar del accidente y la trasladaron a un centro hospitalario, donde ha fallecido esta tarde.

Puerto Banus (Marbella)

Una embarcación abandona un cadáver en Puerto Banús

La despedida a la doctora ourensana

El pasillo de aplausos a una doctora de Ourense el día de su jubilación: "Agradezco el cariño de todos"

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, atiende a los medios de comunicación este lunes en Palma.

El nuevo plan de Personas Desaparecidas prioriza la atención a familias y la resolución de casos antiguos

