Noticias de hoy, martes 4 de noviembre de 2025

La dimisión de Carlos Mazón, o la comparecencia de del novio de Ayuso y su jefe de gabinete, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 4 de noviembre de 2025.

Dimisión Mazón

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunciaba su marcha este lunes, un año después de la DANA en la que murieron 229 personas en Valencia. Pidió perdón por los "errores" de su gestión y aseguró que "ya no puede más", si bien estará en funciones hasta que Les Corts elijan a quien le sustituirá.

Declara el novio de Ayuso

Este martes, el Tribunal Supremo continúa escuchando a testigos en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los que destacan el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Todos los focos se centran en ambas declaraciones. En este juicio, García Ortiz afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto con el fiscal que le investigaba que le fuera favorable. González Amador continúa procesado por ese presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios.

