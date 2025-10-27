Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ataque abejas

Acude a socorrer a su hija tras un accidente de tráfico y mueren ambos al sufrir un ataque de abejas

Al rescate de la mujer también acudió su madre, que aunque sufrió numerosas picaduras pudo sobrevivir.

Varias abejas volando

Varias abejas volandoIstock

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Una mujer de 54 años y su padre de 79 años han muerto tras recibir cientos de picaduras de abejas, después de que la mujer estrellara su coche contra la colmena y su padre acudiera a socorrerla del incidente. El accidente mortal ocurría en el municipio de Vacaria, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, dejando a todos los vecinos conmocionados.

La Policía Civil de la localidad, aportó los nombres de ambos fallecidos, siendo Silvana da Fátima Bragança da Luz y su padre Raul Portela da Luz, dos personas conocidas por toda la región y que dejan un gran vació en el corazón de todos los vecinos y familiares. Sobre todo afectando a la madre y mujer de las víctimas, de 72 años, que también cuidó al rescate de la joven, pero puedo sobrevivir.

Hechos

Según información de las autoridades, el pasado 22 de octubre Silvana perdió el control de su camioneta mientras conducía por una zona no pavimentada en el municipio, provocando el vuelco del vehículo y el choque contra la colmena. Un golpe que desencadeno el ataque masivo de abejas que poco después acabó con su vida y la de su padre.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades, los servicios de emergencia y a los padres de la víctima del accidente ocurrido. Raul y su mujer, que vivián a pocos metros de la zona, asustados por la salud de su hija corrieron despavoridos al lugar donde ella se encontraba. Lamentablemente al llegar ambos fueron afectados por las abejas, quedaron en estado crítico y no pudieron hacer nada para ayudas a Silvana.

Cuando llegaron los bomberos, la mujer aún seguía con vida, certificando que tenia "cientos de picaduras", pero fuer tarde y murió poco después. Los padres si lograron ser socorridos y trasladados al Hospital Nossa Senhora da Oliveira, donde Raul murió al día siguiente. Quedando la madre como única superviniente de este trágico suceso que ha impactado a la comunidad.

Continua la investigación

El 24 de octubre, Silvana y Raul fueron enterrados en el Cementerio de la Familia Portela, en el interior de Vacaria. Mientras que las autoridades continúan intentado dictaminar que ocasionó el accidente de camioneta que acabo con ambas vidas. Por el momento no confirman anda, pero no se descarta que se trate por un falló mecánico del vehículo o un desvió involuntario por una distracción externa.

Un suceso que parece algo aislado, pero que no lo es y preocupa a las autoridades, ya que le mismo día en Guyana sucedía un ataque similar. Un grupo de trabajadores fueron atacados por un enjambre de abejas, dejando un muerto y un herido de gravedad, siendo un recordatorio del peligro que causan las abejas en las zonas rurales de América del sur. Algo que las autoridades utilizan para avisar de la extrema precaución que se debe de llevar en determinadas zonas del Brasil rural.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Estados Unidos prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Imagen de archivo de Marco Rubio y Benjamin Netanyahu

Publicidad

Mundo

Brigitte Trogneux, la esposa de Emmanuel Macron

Francia juzga a diez personas por acoso en redes contra Brigitte Macron

Foto de archivo peinando a una niña

Un cepillo eléctrico arranca un mechón de pelo a una niña de tres años

El huracán Melissa alcanza categoría 5

El huracán Melissa alcanza categoría 5 y pone en alerta a Jamaica y Cuba

Varias abejas volando
Ataque abejas

Acude a socorrer a su hija tras un accidente de tráfico y mueren ambos al sufrir un ataque de abejas

Helicóptero MH-60R Sea Hawk
Accidente aéreo

La Marina de EEUU reporta dos accidentes de aviaciones militares en el mar del Sur de China

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes.
Rusia

Muere una bebé después de que su hermana de cinco años le tirase desde una cuarta planta

Las autoridades continúan investigando si la hermana mayor actuó movida por los celos.

Melissa Said, influencer detenida por narcotráfico
BRASIL

Detenida una 'influencer' de 23 años por liderar una red de narcotráfico: transportaba cannabis entre Bahía y São Paulo

Melissa Said, conocida en Instagram por su diverso contenido de entretenimiento y estilo de vida, se enfrenta a 25 años en prisión por un delito de narcotráfico a gran escala.

Javier Milei celebra los resultados de las elecciones de Argentina

Milei gana las elecciones de mitad de mandato en Argentina y consigue más representación en el Congreso y Senado

Sacrifican más de 130.000 gallinas por un brote de gripe aviar en una granja de Valladolid

Se sacrifican 130.000 patos y pollos para contener un brote de gripe aviar por Europa

VÍDEO: El volcán Taal entra en erupción en Filipinas con columnas de ceniza de hasta dos kilómetros

VÍDEO: El volcán Taal entra en erupción en Filipinas con columnas de ceniza de hasta dos kilómetros

Publicidad