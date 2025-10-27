Acude a socorrer a su hija tras un accidente de tráfico y mueren ambos al sufrir un ataque de abejas

Una mujer de 54 años y su padre de 79 años han muerto tras recibir cientos de picaduras de abejas, después de que la mujer estrellara su coche contra la colmena y su padre acudiera a socorrerla del incidente. El accidente mortal ocurría en el municipio de Vacaria, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, dejando a todos los vecinos conmocionados.

La Policía Civil de la localidad, aportó los nombres de ambos fallecidos, siendo Silvana da Fátima Bragança da Luz y su padre Raul Portela da Luz, dos personas conocidas por toda la región y que dejan un gran vació en el corazón de todos los vecinos y familiares. Sobre todo afectando a la madre y mujer de las víctimas, de 72 años, que también cuidó al rescate de la joven, pero puedo sobrevivir.

Hechos

Según información de las autoridades, el pasado 22 de octubre Silvana perdió el control de su camioneta mientras conducía por una zona no pavimentada en el municipio, provocando el vuelco del vehículo y el choque contra la colmena. Un golpe que desencadeno el ataque masivo de abejas que poco después acabó con su vida y la de su padre.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades, los servicios de emergencia y a los padres de la víctima del accidente ocurrido. Raul y su mujer, que vivián a pocos metros de la zona, asustados por la salud de su hija corrieron despavoridos al lugar donde ella se encontraba. Lamentablemente al llegar ambos fueron afectados por las abejas, quedaron en estado crítico y no pudieron hacer nada para ayudas a Silvana.

Cuando llegaron los bomberos, la mujer aún seguía con vida, certificando que tenia "cientos de picaduras", pero fuer tarde y murió poco después. Los padres si lograron ser socorridos y trasladados al Hospital Nossa Senhora da Oliveira, donde Raul murió al día siguiente. Quedando la madre como única superviniente de este trágico suceso que ha impactado a la comunidad.

Continua la investigación

El 24 de octubre, Silvana y Raul fueron enterrados en el Cementerio de la Familia Portela, en el interior de Vacaria. Mientras que las autoridades continúan intentado dictaminar que ocasionó el accidente de camioneta que acabo con ambas vidas. Por el momento no confirman anda, pero no se descarta que se trate por un falló mecánico del vehículo o un desvió involuntario por una distracción externa.

Un suceso que parece algo aislado, pero que no lo es y preocupa a las autoridades, ya que le mismo día en Guyana sucedía un ataque similar. Un grupo de trabajadores fueron atacados por un enjambre de abejas, dejando un muerto y un herido de gravedad, siendo un recordatorio del peligro que causan las abejas en las zonas rurales de América del sur. Algo que las autoridades utilizan para avisar de la extrema precaución que se debe de llevar en determinadas zonas del Brasil rural.

