Escapan varios monos, procedentes de un laboratorio, tras un accidente de camión: están infectados con varios virus

La huida ocurría este martes en Misisipi, Estados Unidos, cuando el camión que transportaba a los primates volcó, ocasionando que se escaparán.

Adrián Ballesteros
Publicado:

Las autoridades estadounidenses buscan desde este martes a varios monos que se han dado a la fuga tras un accidente de camión en Misisipi, Estados Unidos. Se trata de un grupo de primates que llevaban meses encerrados en un laboratorio y habían sido infectados con varios virus como la hepatitis c y la covid 19, por lo que suponen un gran peligro para el ser humano.

El accidente ocurría en el condado de Jasper cuando el vehículo de grandes dimensiones que trasportaba a los monos, descarriló en la Interestatal 59 volcando por completo y ocasionando la apertura de las jaulas y la posterior huida de los mamíferos a los que las autoridades buscan sin cesar.

Lo comentaba así el Alguacil del condado en redes sociales, explicando que la mayoría de los monos que se escaparon han sido sacrificados, pero que algunos siguen desaparecidos.

Alguacil del Condado de Jasper
Alguacil del Condado de Jasper | Jasper County Sheriff's Office

"Los monos pesan aproximadamente 18 kilogramos, son agresivos con los humanos y requieren equipo de protección personal para su manipulación", seguía comunicando el alguacil dando una descripción de los primates y advirtiendo a la población.

¿De dónde salen estos monos?

El grupo de mamíferos proviene de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans (Luisiana), centro que declaraba en un comunicado que "los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos". Alegando también, que están colaborando junto a las autoridades locales y envinado a determinados expertos en cuidado animal, para ayudar a interceptar a los monos sin peligro.

