Más Madrid salda su crisis interna con Mónica García como candidata a Madrid y Emilio Delgado al Congreso

Más Madrid ha llegado a un acuerdo que pone fin al conflicto desatado por el liderazgo de las listas progresistas a las elecciones autonómicas que se celebrarán en 2027. Han acordado presentar una única lista a las primarias para la Asamblea de Madrid que encabeza la ministra de Sanidad, Mónica García, y en la que el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, ocupa el tercer puesto tras haber mostrado su interés en postularse.

Mónica García será quien se enfrente a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras el segundo puesto de la lista será para Manuela Bergerot, la portavoz en la Asamblea.

En una hipotética lista al Congreso de los Diputados, el acuerdo pone tres nombres sobre la mesa: Tesh Sidi, la actual diputada en la Cámara Baja; Eduardo Rubiño, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, y Emilio Delgado.

"Satisfecho de haber alcanzado un acuerdo y con muchas ganas de representar a los madrileños y al resto de españoles en el Congreso de los Diputados. Vamos a ello", ha comentado Delgado en su cuenta de X (Twitter).

Más Madrid dice salir "fortalecido" del conflicto

Después de que ambas partes volvieran a sentarse la semana del 2 de mayo, el enfrentamiento tras la III Verbena de la formación ha conseguido enfriarse y el acuerdo ha llegado.

El partido considera haber salido "fortalecido" tras haberse "demostrado en la negociación" que en la formación regionalista "cabe todo el mundo".

Aunque diversas fuentes habían señalado a principio de mayo a Europa Press que ambos bloques ya habían mantenido conversaciones antes de la Verbena. Desde el entorno de la ministra ya habían apuntado que se habría ofrecido a Delgado un puesto alto en la lista a la Asamblea así como opciones nacionales.

Del 1 al 15 de junio será el plazo de inscripción de candidaturas, mientras que la publicación de las listas definitivas se conocerá el 19 de junio.

Entre el 4 y el 6 de julio, se procederá a las votaciones, cuyos resultados se publicarán el día 8.

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