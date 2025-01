Nuevo manual: El Ministerio de Interior incorpora nuevas pautas sobre cómo tratar y entrevistar a las víctimas de violencia machista

El nuevo Sistema VioGén 2 incorpora mejoras de carácter técnico y funcional a distintos niveles que permiten incrementar la gestión práctica, mejorar los canales de colaboración con otras instituciones e interconectar bases de datos relacionadas con la lucha contra la violencia de género.

Según el documento al que ha tenido acceso EFE, las nuevas pautas inciden en que "durante el proceso de denuncia y la evaluación del riesgo, es común que las víctimas estén bloqueadas, confundidas e incluso que expresen comportamientos incongruentes con su situación (justificar al agresor, minimizar su daño e incluso culpabilizarse de la violencia que sufren)", Por eso creen indispensable que desde la Policía o la Guardia Civil se genere una buena relación con las víctimas para que estas den el paso de denunciar y así poder protegerlas dentro del sistema VioGén 2.

Respuestas tras la agresión

Dentro del protocolo se insiste en que se debe explicar a las mujeres el riesgo al que están expuestas para así poder darlas protección tanto a ellas como a sus hijos. Y de ahí derivarlas a centros especializados con equipos multidisciplinares donde les ayuden a romper con la relación tóxica que tienen con su agresor.

Entrevistas a las víctimas

En el documento se aportan puntos claves para realizar entrevistas.

1. Siempre se intentará que sea una mujer policía la que lleve a cabo la entrevista y la víctima podrá estar acompañada por alguien que ella elija. Se le explicará cuales son su derechos a nivel jurídico y que tiene derecho a un abogado incluso antes de denunciar.

El objetivo es que las mujeres se sientan cómodas y seguras para hablar sobre lo que les ha ocurrido.

2. Nada más empezar la entrevista, se evitará tratar el tema directamente y comenzarán con temas neutros para poder evaluar el estado en el que se encuentra la víctima. Además se debe explicarle como va a ser el proceso de la entrevista para que ella esté tranquila y se sienta más segura.

3. Durante toda la entrevista

Cada víctima es diferente, por tanto habrá muchas formas de realizar la entrevista. Pero existen puntos básicos como: escuchar sin interrumpir, no emitir juicios ni valoraciones, mantener la mirada atenta, atender a las señales no verbales de la mujer y cuidar las propias, respetar los silencios de manera que no se presione a la víctima para que continúe su relato y hacer preguntas abiertas, después de escuchar a la víctima, para evitar respuestas concisas de "sí" o "no".

4- Cierre y despedida

Realizar una valoración completa de lo relatado por la víctima para ver si falta algún más de información y aclarar posibles ambigüedades o inconsistencias. A partir de ahí se debe informar a la víctima de todos los recursos con los que cuenta para su protección y bienestar. En el documento hablan de la importancia de la despedida, porque esto puede "influir significativamente en la decisión de denunciar y en su relación con el personal policial en el futuro": "Es fundamental reconocer y valorar su esfuerzo durante el proceso (...) e informarla de los próximos pasos a seguir en el procedimiento para ayudar a reducir su nivel de incertidumbre y brindarle una mayor sensación de seguridad".

