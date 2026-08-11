Efemérides de hoy 11 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 11 de agosto?

El 11 de agosto de 2006, se aprueba por unanimidad la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Representa el esfuerzo diplomático definitivo para detener los intensos combates de la Guerra del Líbano entre las fuerzas israelíes y Hezbolá.

Este dictamen internacional pretende cimentar un cese de hostilidades duradero mediante una estricta reconfiguración de la seguridad regional. El pilar central del acuerdo estipuló que el área comprendida entre la frontera norte de Israel (la Línea Azul) y el río Litani debía convertirse en una zona de exclusión militarizada, donde solo el ejército soberano del Líbano y los cascos azules de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FPNUL) tuvieran la autorización legal para portar armamento y desplegar tropas.

Aunque este mandato de la ONU consiguió frenar la escalada armada inmediata y devolvió cierta estabilidad provisional a la frontera, la aplicación total de sus cláusulas sigue siendo una asignatura pendiente en el plano internacional.

La resolución demandaba formalmente el desarme de cualquier milicia ajena al Estado libanés, una condición que no ha llegado a materializarse por completo en el terreno.

Un 11 de agosto, pero de 1492, el cardenal español Rodrigo de Borja hace historia al ser elegido Sumo Pontífice bajo el nombre de Alejandro VI, convirtiéndose en el segundo oriundo de España en ascender al trono de San Pedro después de su tío Calixto III. Su ascenso al solio pontificio marcó el inicio de uno de los periodos más fascinantes, influyentes y controvertidos del Renacimiento italiano, caracterizado por una intensa actividad diplomática, el mecenazgo de las artes y la consolidación del poder territorial del Vaticano. Más allá de las leyendas y disputas políticas que rodearon a la célebre familia Borgia, su largo pontificado dejó una huella imborrable en la historia global, destacando hitos geopolíticos de enorme trascendencia como las Bulas Alejandrinas, las cuales trazaron las líneas de demarcación para el reparto del Nuevo Mundo tras el histórico viaje de Cristóbal Colón.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 11 de agosto?

1675.- Se coloca la primera piedra en el Real Observatorio Astronómico de Greenwich en Inglaterra.

1711.- Por primera vez se corre la carrera de caballos Royal Ascot, en Inglaterra.

1772.- Se hunde el volcán Papadang, en la isla de Java: 3.000 muertos.

1851.- El rey consorte, Francisco de Asís, coloca la primera piedra de la presa del Pontón de la Oliva, inicio de las obras de lo que sería el Canal de Isabel II en Madrid

1906.- El francés Eugene Lauste patenta un procedimiento de película sonora.

1924.- Levantamiento general de las cabilas del Rif, tras anunciar Primo de Rivera la retirada de fuerzas españolas de Marruecos. 1979.- Marruecos se anexiona el Sahara mauritano.

1982.- Se disputa por primera vez la Copa del Rey de Vela en la bahía de Palma de Mallorca.

1989.- La sonda espacial estadounidense "Voyager 2" descubre dos anillos parciales en torno al planeta Neptuno, lo que confirma algunas predicciones científicas.

1999.- Ultimo eclipse solar del siglo, que es total durante dos minutos en una franja de 14.000 kilómetros de largo entre el Atlántico norte y el Golfo de Bengala.

2006.- El escritor alemán Gunter Grass reconoce por primera vez que sirvió en la Waffen SS, la fuerza de combate a las órdenes de Hitler durante la II Guerra Mundial.

¿Quién nació el 11 de agosto?

1921.- Alex Haley, escritor estadounidense.

1928.- Lucho Gatica, cantante chileno.

1932.- Fernando Arrabal, escritor español.

1950.- Steve Wozniak, filántropo estadounidense cofundador de Apple.

1959.- Carlos Berlanga, músico español, de las bandas Kaka de Luxe, y Alaska y los Pegamoides.

1971.- Javier Sierra, escritor y periodista español.

1989.- Úrsula Corberó, actriz española.

¿Quién murió el 11 de agosto?

1253.- Santa Clara, italiana, fundadora de las clarisas.

1801.- Félix María Samaniego, fabulista español.

1992.- Antonio Herrero, periodista español.

2009.- Valerio Lazarov, productor y realizador de televisión.

2014.- Robin Williams, actor estadounidense.

2017.- Terele Pávez, actriz española.

2022.- Hanai Mori, diseñadora japonesa.

¿Qué se celebra el 11 de agosto?

Hoy, 11 de agosto, se celebra el Día Mundial de los Tambores Metálicos.

Horóscopo del 11 de agosto

Los nacidos el 11 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 11 de agosto

Hoy, 11 de agosto, se celebran las santas Clara, Susana y Filomena y los santos Tiburcio, Rufino y Alejandro.