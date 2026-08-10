Villalibado, de pueblo fantasma a ser elegido por la NASA el mejor balcón del mundo para ver el eclipse

Una iglesia románica se convierte en el centro de operaciones de una treintena de científicos norteamericanos para estudiar este hecho histórico. Durante más de un año y medio Juan Ansotegui ha guardado el secreto, mordiéndose la lengua cada vez que escuchaba la palabra eclipse.

A medida que la expectación por el fenómeno solar anunciado para el 12 de agosto de 2026 crecía por la zona, él no podía contar a nadie que la NASA ya le había alquilado hace tiempo el pueblo que, abandonado desde 1998, él compró para rehabilitar sus casas y crear varios alojamientos turísticos rurales. Su pueblo era el elegido para retransmitir en directo para todo el planeta la superposición de la luna sobre el sol, pero nadie podía saberlo. "Cuando recibí la llamada pensé que era una broma", explica. "Nos dijeron por teléfono que eran de la NASA, que estaban aquí en el pueblo y que querían alquilarlo. Yo vivo a dos horas de aquí y me vine de inmediato. Me dijeron que habían estado en infinidad de localizaciones pero que ninguna servía, y que era este el sitio que querían", recuerda con emoción.

"Que la NASA vaya a trabajar en una iglesia románica del siglo XII, con la mayor tecnología que hay ahora mismo en el planeta es una conjunción muy especial y un gesto de unión para todos".

La NASA no tuvo dudas a la hora de apostar por Villalibado para diseñar su planificación y ubicar sus potentes telescopios en la ladera contigua a la iglesia. Es el balcón perfecto; situada en un pequeño montículo mirando al horizonte donde se pone el sol, justo en la franja de visibilidad plena del eclipse. Es, a los ojos de los científicos, el lugar idóneo para estudiar y captar ese esperado minuto y medio de oscuridad durante el día. Desde aquí retransmitirán en directo la señal oficial para todo el planeta. Así lo explica una de las integrantes de la delegación norteamericana. "Sólo hay unos pocos lugares en el mundo donde el sol va a quedar completamente tapado, y España es donde el eclipse va a finalizar. Hemos elegido este lugar, en primer lugar porque la visión va a ser muy clara, y también porque veremos el eclipse en la puesta de sol. Va a ser una experiencia única en la vida".

Del olvido a la proyección internacional

Hace casi tres décadas que salieron de Villalibado sus últimos habitantes. La mayor parte de las casas estaban en ruina, al igual que su iglesia de San Salvador, del siglo XII, una pequeña joya románica que se había hundido y que fue restaurada por la propia junta vecinal. Juan Ansotegui decidió adquirir todo el conjunto urbano para darle una nueva vida. Ahora, destina sus instalaciones para bodas y todo tipo de eventos durante los fines de semana.

El interés de la agencia norteamericana por instalarse temporalmente ha vuelto a llenar de vida uno pueblo que llevaba décadas sumido en el silencio. Son cerca de 30 los científicos y técnicos que han ido llegando desde el pasado sábado para ultimar los preparativos para la retransmisión. Hasta el momento del eclipse siguen ajustando y calibrando los telescopios, probando las conexiones y estudiando al segundo las previsiones meteorológicas para la tarde del 12 de agosto.

"Si lo dice la NASA..."

La noticia de que es Villalibado la ubicación perfecta para ver el eclipse según los especialistas de la NASA hace temer una avalancha de visitantes de cara a la tarde miércoles que pueden llegar a colapsar los accesos al pueblo y complicar la movilidad en la zona de Villadiego, a dos kilómetros del pueblo. Su alcalde, Ángel Carretón, explica que han notificado a la Subdelegación del Gobierno de Burgos esta posibilidad para que refuerce el dispositivo de seguridad. "Seguro que con tanta aparición en los medios de comunicación muchos indecisos que no hayan decidido dónde ver el eclipse piensen en venir al pueblo, pero quiero pensar que estaremos preparados para este reto que tenemos", explica.