Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Alerta Valencia

Miedo entre los valencianos tras la alerta roja justo cuando se cumplen 11 meses de la trágica DANA

La Aemet activa el nivel de riesgo extremo por lluvias en Valencia y norte de Castellón: universidades y más de 30 municipios suspenden clases, se recomienda teletrabajo y se reprograman citas sanitarias.

Barranco del Poyo

Miedo entre los valencianos tras la alerta roja | Europa Press

Publicidad

La Comunitat Valenciana amanece en alerta roja por lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología sitúa hoy el nivel de "riesgo extremo" en el litoral y prelitoral de Valencia y en el litoral norte de Castellón (Baix Maestrat), el periodo de mayor inestabilidad, con tormentas y chubascos que podrían ser localmente fuertes y dejar hasta 180 mm en 12 horas.

La situación llega con la herida del 29 de octubre de 2024 aún reciente: once meses después de aquella DANA, el miedo vuelve a la calle. Son los coletazos de la ex-huracán Gabrielle, ya convertida en borrasca, que cruzó la península hacia el Mediterráneo y entró anoche por Valencia tras dejar registros como los 85 l/m² en Ayora.

"Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado", advierte Aemet. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas de 20-25 ºC y mínimas de 13-19 ºC.

Clases suspendidas y teletrabajo recomendado

La prevención ha llegado a tiempo. Emergencias de la Generalitat activó ayer a las 15:28 horas un EsAlert con recomendaciones básicas y reunió a instituciones y organismos antes de la entrada del rojo, prevista desde las 4:00.

Hoy no hay docencia presencial en las universidades, la Universitat de València cierra campus y actividad; la Politècnica, la CEU UCH y la Católica cancelan aulas presenciales (esta última con docencia online) y, al menos, algunos municipios y comarcas suspenden clases en colegios, IES, EPA e idiomas.

Parques cerrados y actividades aplazadas

En el ámbito laboral, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, insistió: "La recomendación que se hace es la de promover el teletrabajo, excepto en aquellas situaciones que sean servicios esenciales y tengan que prestar los mismos".

La Conselleria de Empleo recordó el derecho a no acudir en caso de emergencia, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, subrayó que "la ley ampara" a los trabajadores mediante el 'permiso climático' del Real Decreto-ley 8/2024. Algunas empresas detienen su actividad y Consum mantendrá cerradas 182 tiendas.

Transporte y eventos, bajo vigilancia

La Generalitat pide "evitar desplazamientos" y, si son imprescindibles, hacerlos con "máxima precaución" e informándose por canales oficiales y el 112, recordó Valderrama.

Metrovalencia activó su Comisión de Seguridad y hoy circulará con horario de sábado. Renfe mantiene servicios pero permite cambiar o anular sin coste los billetes afectados por el aviso rojo (AVE Madrid-València, Cercanías en la provincia y algunos Media Distancia). El partido de Liga entre Valencia y Oviedo, previsto para esta tarde, quedaba anoche pendiente de decisión.

Qué esperar mañana

Mañana se rebaja el nivel a amarillo en la provincia de Valencia hasta el mediodía. Seguirán posibles "chubascos y tormentas", localmente fuertes en los litorales de Valencia y Alicante, con más intensidad por la mañana y tendencia a remitir conforme avance el martes.

Los bomberos de Las Palmas denuncian falta de personal y materiales obsoletos: "Los camiones tienen 22 años de antigüedad"

La denuncia de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Sociedad

Un manifestante se sube a un coche de la Guardia Urbana en marcha y acaba cayendo al suelo por la parte trasera

Detenido el hermano del rapero Morad por acuchillar presuntamente a 3 menores en una fiesta

Barranco del Poyo

Miedo entre los valencianos tras la alerta roja justo cuando se cumplen 11 meses de la trágica DANA

La denuncia de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria

Los bomberos de Las Palmas denuncian falta de personal y materiales obsoletos: "Los camiones tienen 22 años de antigüedad"

Los investigadores del Hospital 12 de Octubre Ricardo Giargini y Berta Segura
Alzheimer

Por qué a partir de los 57 años el cerebro se vuelve más vulnerable al Alzheimer y a los tumores

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
Tráfico

Investigan a un joven por conducir sin carné a 162 kilómetros por hora en La Palma

Denuncian un nuevo vertedero textil ilegal en La Línea
Ecología

Denuncian un nuevo vertedero textil ilegal en La Línea

Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía alertaron al Seprona de la Guardia Civil del hallazgo. Verdemar Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia formal con las coordenadas exactas de los desechos.

Galicia busca 12.000 voluntarios para un plan pionero de lucha contra la obesidad
Obesidad

Galicia busca 12.000 voluntarios para un plan pionero de lucha contra la obesidad que padece el 16% de los gallegos

Los pacientes, de entre 16 y 79 años, serán elegidos de forma aleatoria y se les hará un seguimiento durante 20 años. Ya están participando 550 personas, pero el número irá en aumento hasta alcanzar las 12.000.

Captura de pantalla del SNCZI que muestra las zonas que pueden inundarse.

¿Vives en una zona inundable?: Un mapa te ayuda a comprobar si tu casa está en riesgo

Beatriz, desaparecida en Oliva

Más de 50 días sin rastro de Beatriz, la joven desaparecida en Oliva, Valencia

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Hallan en un maletero el cadáver de un hombre desaparecido con signos de violencia en El Ejido

Publicidad