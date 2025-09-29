Evacuada al hospital una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón

Una mujer que pernoctaba en un hotel de Alcorcón, en Madrid, tuvo que ser atendida y trasladada al hospital tras sufrir la picadura de un escorpión en el interior del establecimiento, según ha informado la Policía Municipal de la localidad a través de sus redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando los trabajadores del establecimiento alertaron a la Policía Municipal comunicando que una clienta había sufrido una picadura de un escorpión. Al llegar al lugar, los agentes colaboraron en el traslado urgente de la mujer al Hospital Universitario Fundación Alcorcón para que los sanitarios valoraran si era necesario algún tratamiento específico.

La Policía ha señalado como hipótesis inicial que el animal podría haberse introducido previamente en el equipaje de la afectada, una explicación que tendría sentido dado que, aunque existen especies de escorpión en la Península Ibérica, no es habitual encontrar estos ejemplares en núcleos urbanos.

Las autoridades locales no han confirmado por el momento la especie ni el estado clínico final de la paciente.

