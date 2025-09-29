Un joven de 17 años muere tras salir disparado de un coche mientras intentaba recrear el 'table surfing', un reto de TikTok

Un adolescente de Pensilvania ha sufrido un accidente con un trágico final. El joven de 17 años ha muerto al salir disparado de su vehículo cuando estaba intentando recrear un reto viral de TikTok. David Nagy, un joven de 17 años, estaba participando en un peligroso desafío conocido como 'table surfing' en el aparcamiento de la Freedom High School de Belén. Tal y como detalló la Policía, su amigo, de su misma edad, ató una mesa plegable boca abajo a la parte trasera de su coche y condujo de forma imprudente por el estacionamiento mientras Nagy se agarraba a ella.

En un momento determinado, Nagy salió disparado hacia un coche que estaba estacionado. Ese hecho provocó heridas fatales en la cabeza que le provocaron la muerte.

Tal y como comunicó el fiscal del distrito del Condado de Northampton, Stephen Baratta, "el conductor manejó su vehículo de forma imprudente a una velocidad significativa, de manera que arrojó al pasajero sentado en la mesa contra otro vehículo estacionado, lo que acabó en su muerte".

Según un medio local, Fox 29 Filadelfia, Nagy murió en el acto y por ahora, su amigo se enfrenta a cargos de homicidio involuntario.

El fiscal del Condado de Northampton ha calificado este caso como "especialmente desgarrador" puesto que "las familias de los dos tenían una estrecha relación y confianza" y eso es lo que provoca que este caso sea aún más "trágico".

Este no es el primer caso de 'table surfing'

Tan solo unos meses antes de la muerte de Nagy, el mismo reto viral de TikTok provocó lesiones en la cabeza de una joven de 20 años.

Eniya Serina Alvarado, de 19 años, estaba conduciendo por un aparcamiento de Park and Ride mientras su amiga de 20 años intentaba recrear el 'table surfing'.

La joven de 20 años se cayó y sufrió "lesiones catastróficas en la cabeza" que según el fiscal del Condado de Northampton, "son de naturaleza permanente".

Tras estos hechos, la joven que conducía el coche ha sido acusada de agresión agravada, agresión agravada por vehículo y conducción descuidada.

Por otro lado, Baratta hizo especial hincapié en que ninguno de los dos conductores adolescentes tenía la intención de lastimar a sus amigos. Al no tener antecedentes penales, no se espera que ninguno de los dos conductores vayan a prisión.

Los peligros de los retos virales que los jóvenes intentan recrear

El fiscal del Condado de Northampton ha asegurado que TikTok e Instagram propagan modas peligrosas. Según un portavoz de TikTok, "los vídeos que involucran 'table surfing' violan las pautas comunitarias de la compañía y el 99,8% de ellos se eliminan de forma proactiva". Asimismo, la compañía de que cada vez que alguien busca 'table surfing' en esa red social, la plataforma les dirige directamente a una página que advierte sobre los peligros que conlleva.

Para Baratta, advertir de los peligros no es suficiente. Considera que los riesgos siguen siendo altos y afirma que "es importante que el público comprenda que estos desafíos pueden tener graves consecuencias en el mundo real, creando un riesgo significativo para los participantes y, a veces, también para los transeúntes".

