Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Derrame cerebral

Casi 10 millones de euros de indemnización a un pasajero que sufrió un ictus en pleno vuelo hacia Madrid

Un tribunal de California condena a la aerolínea por no activar el protocolo médico cuando Jesús Plasencia, que viajaba de Miami a Madrid, mostraba claros signos de estar sufriendo un derrame cerebral antes del despegue.

Casi 10 millones de euros de indemnizaci&oacute;n a un pasajero que sufri&oacute; un ictus en pleno vuelo hacia Madrid

Casi 10 millones de euros de indemnización a un pasajero que sufrió un ictus en pleno vuelo hacia MadridPexels

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Un tribunal federal de California ha condenado a American Airlines a pagar 11 millones de dólares (unos 9,9 millones de euros) a Jesús Plasencia, un pasajero que sufrió un derrame cerebral durante un vuelo entre Miami y Madrid en noviembre de 2021.

Según la sentencia, emitida el pasado 17 de septiembre, la aerolínea no siguió el protocolo médico pese a que el viajero mostraba claros síntomas de un posible ictus antes de despegar: dificultad para hablar, incoherencias y pérdida de control de su teléfono móvil. Su esposa, Ana Maria Marcela Tavantzis, alertó a la tripulación, pero el piloto le restó importancia al asunto e incluso hizo comentarios de burla, según la demanda.

El fallo responsabiliza a la compañía de agravar las consecuencias del derrame cerebral, amparándose en el Convenio de Montreal, que regula la responsabilidad de las aerolíneas en vuelos internacionales.

Consecuencias irreversibles

Hoy, casi cuatro años después, Jesús no puede hablar, escribir ni caminar, y depende de una silla de ruedas y de atención permanente en casa. "El señor Plasencia sufrió un ictus en el lado izquierdo, por lo que está completamente paralizado en la parte derecha de su cuerpo", explicó la abogada Hannah Crowe a 'USA Today'.

La indemnización cubrirá gastos médicos, daños morales y adaptaciones en la vivienda. "La respuesta de American Airlines ante una emergencia médica es alarmante", afirmó el abogado Darren Nicholson, que criticó que la compañía intentara justificar su actuación alegando enfermedades previas del pasajero.

La reacción de American Airlines

Un portavoz de la aerolínea declaró a 'Los Angeles Times' que "la seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros es nuestra máxima prioridad. Aunque respetamos la decisión del jurado, no estamos de acuerdo con el veredicto y evaluamos los próximos pasos".

La defensa de Plasencia espera que el caso sirva también para concienciar sobre la importancia de reconocer a tiempo los signos de un ictus. "Conviene que los viajeros tengan presente la necesidad de velar por sí mismos en los aviones, porque las compañías no siempre cumplen sus propios protocolos", concluyó Crowe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Detenido un hombre acusado de extorsionar sexualmente a menores de edad

Detenido un hombre acusado de extorsionar sexualmente a menores de edad

Publicidad

Sociedad

Recepción de un hotel.

Un hotel prohíbe el alojamiento a personas de más de 45 años

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Encuentran el cadáver de un hombre flotando junto a una boya en una cala de L'Atmella de Mar, Tarragona

Casi 10 millones de euros de indemnización a un pasajero que sufrió un ictus en pleno vuelo hacia Madrid

Casi 10 millones de euros de indemnización a un pasajero que sufrió un ictus en pleno vuelo hacia Madrid

VÍDEO: Comienza la reconstrucción del edificio arrasado en el que murieron 10 personas en el barrio de Campanar, en Valencia
Reconstrucción El Campanar

VÍDEO: Arranca la reconstrucción del edificio de Campanar por el incendio en el que murieron 10 personas

La Princesa Leonor cierra este sábado su viaje a Navarra con una visita a Olite y Tudela
Curiosidades

Emotivo encuentro de la reina Letizia y princesa Leonor con el periodista y cantante Javier Erro

Campaña para la convivencia con los osos en León
Osos

Campaña para la convivencia con los osos en León: contenedores especiales y trampas para alejarlos de las poblaciones

Estamos de enhorabuena porque, gracias al radio marcaje de muchos ejemplares, se ha podido constatar que los incendios forestales no han causado mortalidad en los osos pardos del cantábrico. De hecho hay casi 400 ejemplares buscando alimento de cara a la hibernación. Por eso la Junta de Castilla y León ha desplegado medidas especiales que protejan a los vecinos de las visitas de los osos. Por ejemplo: contenedores e basura que no pueden abrir los osos, para disuadirles y que no se acerquen a los pueblos buscando restos de comida.

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 27 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.

Hallan muerto a un hombre de 61 años con signos de violencia en una vivienda de Benaocaz (Cádiz)

Castilla y León envía una alerta en La Pinilla (Segovia) por el incendio de Peñalba, en Guadalajara

Castilla y León envía una alerta en La Pinilla (Segovia) por el incendio de Peñalba, en Guadalajara

Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Al menos 16 heridos y más de 230 desalojados por un incendio en el aparcamiento de un hotel de Coma-ruga, Tarragona

Publicidad