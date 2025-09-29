Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido el hermano del rapero Morad por acuchillar presuntamente a 3 menores en una fiesta

Los hechos ocurrieron en Molins de Rei, en Barcelona, y según barajan los investigadores, la causa del ataque podría ser por "diversión".

Un manifestante se sube a un coche de la Guardia Urbana en marcha y acaba cayendo al suelo por la parte trasera

Tania Taboada
Publicado:

Agentes de la Guàrdia Urbana de la localidad de Molins del Rei, en Barcelona, ha detenido en la madrugada del sábado a un menor de edad por haber acuchillado presuntamente a tres jóvenes, también menores, en la zona de la plaza de la Estació, en el trascurso de una fiesta.

Según han confirmado fuentes policiales al diario digital Elcaso, el arrestado es el familiar, concretamente hermano, del conocido rapero Morad, que también cuenta con varios problemas judiciales.

Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la madrugada y según informa Crónica Global, el hermano del rapero y otro agresor atacaron con un cuchillo a tres menores, provocándoles heridas en el rostro. A raíz de las lesiones, fueron trasladados al Hospital Sant Joan de Déu.

Las autoridades, según el citado medio, explicaron que no existió ningún tipo de provocación previa y que la agresión se produjo presuntamente "por diversión". Uno de los acuchillados sufrió el desprendimiento de una parte de la mejilla.

Siguiendo las informaciones de este diario, el hermano de Morad formaba parte de un grupo compuesto por unas seis personas que acudieron a las fiestas de Molins de Rei buscando conflicto.

Una cuarta persona herida

Al margen de los tres heridos en el rostro, una cuarta persona recibió un golpe en la cabeza el día anterior, un suceso que podría estar vinculado según las fuentes consultadas por el medio.

El dispositivo policial, compuesto por efectivos de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra, en la zona fue amplio. Incluso contaron con el apoyo de drones.

