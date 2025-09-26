Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Imegenes surealistas

Una yegua se acerca a un cajero a sacar dinero en Canarias y esto es lo que pasa

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en esto de las redes sociales, la realidad, una vez más, supera la ficción. Al más estilo de una película de Western, la escena que estos días circula en redes es de lo más surrealista.

Un cajero automáticoiStock

Toñi Galván
Publicado:

Un hombre, con sombrero incluido, se acerca hasta un cajero automático a sacar dinero. Pero no va solo, lo realmente sorprendente y llamativo es que se acerca con su caballo. Acompañado de su yegua, entran en la entidad bancaria y se acercan al cajero. Alguien graba la curiosa imagen desde fuera. Mientras el hombre procede a sacar dinero del cajero, su yegua también mira el teclado y la pantalla del cajero, como si estuviera comprobando que todo está ok.

El bueno, el feo y el malo

Quien graba ha compartido el momento acompañado por la conocida melodía de la película "El bueno, el feo y el malo". El vídeo que ya ha sido visto por más de 800 mil personas y suma unas 5.000 "me gusta" no deja de despertar simpáticos comentarios. Comentarios como "Me encanta su medio de transporte, que vaya donde quiera incluido al cajero" o "Cuidado, que como vea el pin de la tarjeta, estás perdido" y sigue más humor acompañado de emoticonos con carcajadas "Cada vez piden más avales".

La escena fue grabada en la Vega de San Mateo, un pueblo de la isla de Gran Canaria. El dueño del animal también se lo ha tomado con humor y con algo más, a juzgar por sus gestos. Los que lo graban le interpelan: "Al banco con la yegua. ¿Vas a sacar dinero o qué?". El vídeo ha sido difundido en redes por el usuario @josesantagonza y los vecinos, que conocen al protagonista de la historia, le escriben en redes que Josele es conocido en esta zona rural de la isla. Lo que no nos ha quedado claro de toda esta historia es qué cantidad de dinero han sacado y si, finalmente, la yegua también tenía tarjeta de crédito. Pero sí podemos intuir quién puede encarnar al "bueno" de este Western tan peculiar. El resto, el "feo y el malo", lo pueden añadir ustedes.

